Jennifer Aniston revela jantar com Michelle após boatos de affair com Obama

Ela também entregou que fofoca sobre o ex Brad Pitt com Gwyneth Paltrow, que também foi noiva do ator. "Ironicamente, eu estava na festa de noivado deles. [...] É claro [que falamos dele] Como não? Somos garotas. Mas também estamos sempre trocando conselhos [de bem-estar]: 'O que você faz para isso? O que você faz para aquilo? Você está indo a um médico novo?'."

Aniston também falou da grande amizade que tem com Adam Sandler. "Sempre que ele fica sabendo de alguma coisa que aconteceu na minha vida, é a primeira pessoa a me ligar. Ele se sacrificaria por mim."

Atriz sofreu com fofocas em torno da traição de Brad Pitt com Angelina Jolie. "Foi uma leitura deliciosa para as pessoas. Se não assistiam às novelas, liam os tabloides. É uma pena que isso tenha acontecido, mas aconteceu. E, caramba, eu levei [a cobertura da imprensa] para o lado pessoal."

Ela se comparou a uma "pinhata humana". "Eles nos levantavam para depois nos derrubar. Eu não era forte o suficiente para não ser afetada por aquilo. Somos seres humanos, apesar de algumas pessoas não acreditarem nisso. Elas pensam: 'Você que quis [ser famosa], então agora aguente'. Mas nós realmente não escolhemos [o assédio da imprensa]."