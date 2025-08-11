Giovanna Cordeiro faz transplante de sobrancelha; veja antes e depois

Giovanna Cordeiro, 28, usou as redes sociais para contar que passou por um transplante de sobrancelha.

O que aconteceu

A atriz explicou que perdeu uma das sobrancelhas após passar por processos químicos. "Eu perdi todos os pelos da minha sobrancelha. Eu fiquei calva de apenas uma sobrancelha, sério, meu Deus, é tão doido. Misturei uma química com outra química, que claramente não era compatível, mas eu não sabia e aí o que aconteceu? Minha sobrancelha foi de arrasta. E aí a bicha nunca mais voltou",.

A artista ainda recorreu a outros tratamentos que não resolveram o problema. "Eu tentei o microagulhamento para estimular o crescimento, tentei o uso de minoxidil. Aí crescia um pelinho tímido, fraquinho. Eu usava tanta maquiagem, afinal de contas, eu me maquio quase todos os dias para trabalhar. E aí o pelo não dava conta de criar resistência e ele caía".