Affair conta como ajudou Gominho após morte de Preta Gil: 'Lugar precioso'

Hélyo Felipe, 25, participante do reality Terceira Metade, contou que a viagem com Gominho foi essencial para ajudá-lo após a morte de Preta Gil.
O que aconteceu
O affair foi apontado depois de os dois publicarem fotos juntos nas redes sociais. No X, Gominho confirmou a relação com o modelo, que conheceu em janeiro na rua: "A gente se ama! A gente sempre questiona que onda é essa que a gente tem? Um sentimento de amizade com plus infinitos de afetos e coisuxas".
As fotos são de uma viagem que fizeram juntos, a pedido de Gominho, após a morte de Preta Gil. Segundo ele, Gominho disse precisar de contato com a natureza e recorreu ao modelo. "Eu faço montanhismo já há bastante tempo. Foi algo muito rápido: a gente marcou o dia, eu fui, levei ele e o meu guia e a gente sempre postou foto juntos nos stories. A gente nunca escondeu essa amizade e carinho", contou ele, que participou hoje do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.
Ele é uma pessoa incrível, e eu fiquei muito feliz de ter ajudado ele nesse caminho, nesse processo depois que a Preta morreu Hélyo Felipe
Felipe contou que a conexão dos dois foi importante para Gominho se fortalecer. "Foi um lugar muito precioso para ele, muito bom para ele ter ido para essa montanha, para esse lugar e ter se recuperado, ter se astralizado de alguma forma."
Ao ser questionado se a relação dos dois tem algum rótulo, ele explicou: "A gente se diverte". "É muito difícil, nem a gente se entende assim. Muitas pessoas não conseguem entender esse lugar, mas... Enfim, nós temos amizade, afeto, carinho e é isso que importa. Me sinto confortável ao lado dele, principalmente por ajudar ele no pré e no pós da Preta."
Hélyo é não monogâmico e participou do reality poliamoroso Terceira Metade. Ele entrou como um dos solteiros no programa, mas não formou trisal. "Eu já vivo a não monogamia há cinco anos, e muitas pessoas que estavam ali ainda estavam entendendo o que é a não monogamia", disse sobre a participação.
