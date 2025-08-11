Affair conta como ajudou Gominho após morte de Preta Gil: 'Lugar precioso'

As fotos são de uma viagem que fizeram juntos, a pedido de Gominho, após a morte de Preta Gil. Segundo ele, Gominho disse precisar de contato com a natureza e recorreu ao modelo. "Eu faço montanhismo já há bastante tempo. Foi algo muito rápido: a gente marcou o dia, eu fui, levei ele e o meu guia e a gente sempre postou foto juntos nos stories. A gente nunca escondeu essa amizade e carinho", contou ele, que participou hoje do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Ele é uma pessoa incrível, e eu fiquei muito feliz de ter ajudado ele nesse caminho, nesse processo depois que a Preta morreu Hélyo Felipe

Felipe contou que a conexão dos dois foi importante para Gominho se fortalecer. "Foi um lugar muito precioso para ele, muito bom para ele ter ido para essa montanha, para esse lugar e ter se recuperado, ter se astralizado de alguma forma."

Ao ser questionado se a relação dos dois tem algum rótulo, ele explicou: "A gente se diverte". "É muito difícil, nem a gente se entende assim. Muitas pessoas não conseguem entender esse lugar, mas... Enfim, nós temos amizade, afeto, carinho e é isso que importa. Me sinto confortável ao lado dele, principalmente por ajudar ele no pré e no pós da Preta."

Hélyo é não monogâmico e participou do reality poliamoroso Terceira Metade. Ele entrou como um dos solteiros no programa, mas não formou trisal. "Eu já vivo a não monogamia há cinco anos, e muitas pessoas que estavam ali ainda estavam entendendo o que é a não monogamia", disse sobre a participação.