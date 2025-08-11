Felca passou a andar em blindado com seguranças após denunciar influencers

Agora que expôs uma suposta exploração de menores nas redes sociais, espera receber processos. "A gente conta com isso, que vai existir alguns processos. Mas se ninguém fala, ninguém vai falar", refletiu.

'Adultização'

Na semana passada, Felca fez um vídeo sobre o influenciador Hytalo Santos. O vídeo de 50 minutos, chamado "adultização", já tem 26 milhões de visualizações. Nele, Felca denuncia os produtores de conteúdo e também cobra as plataformas que permitem — e monetizam — os vídeos.

Ele expôs a relação do influenciador com os adolescentes que aparecem em vídeos fazendo danças sensuais, além de muitos contextos sexuais. Em seus vídeos para o canal do YouTube, Hytalo mostra os menores se beijando, faz perguntas como "já pulou a cerca?"," já pegou mais de quatro na balada?" e "já sentiu vontade de ficar com pai, mãe, primo ou tio de um amigo?".

O UOL publicou em 2024 as investigações do MPPB sobre Hytalo Santos pela exploração de imagem de menores. O ECA (Estatuto da Criança e Adolescente) proíbe adultos de explorar imagens que violem a dignidade e a intimidade de crianças e que as exponham a vexame ou constrangimento. A detenção prevista no artigo 232 é de seis meses a dois anos.

Caso o MP entenda que houve violação do ECA, pode apresentar denúncia à Justiça ou propor ao influencer um TAC (Termo de Ajuste de Conduta) para interromper os vídeos com os jovens. Os pais das crianças e adolescentes também podem ser responsabilizados se entrarem para o rol de investigados.