Do riso ao choro: como é o novo programa de Porchat que vai te emocionar

Dono de esquetes e projetos de humor ácido que viralizam na internet, o Porta dos Fundos aposta em um novo programa que promete emocionar. É o que afirma Fábio Porchat sobre Senhora Sua Mãe, programa que mistura entrevistas, memórias familiares e emoções inesperadas.
Mães e filhos
A nova produção é um videocast apresentado por Porchat com celebridades e suas mães. A ideia surgiu de conversas do humorista com a própria mãe, Isabella Robinson, que o levaram a descobrir histórias inéditas sobre a própria infância e o processo de gravidez dela. "Descobri que minha mãe tomou remédio para engravidar de mim, que ela não estava conseguindo. Descobri que ela foi no médico uma vez só, quando descobriu que estava grávida, e depois só voltou para ter o filho. Descobri que ela não amamentou minha irmã por causa de uma infecção."
Essas revelações despertaram o interesse em Fábio de conversar com mães. "Começou a me interessar a história dessas mães, pelo que passaram, o que estavam pensando. Porque tem essa coisa de 'ai, que maravilha ser mãe'. Mas será que essas mães se conectaram desde o dia 1 com seus filhos?"
O Senhora Sua Mãe, que estreou no último dia 14, já recebeu duplas como Livian Aragão e Lilian Aragão, Valentina Bandeira e Nina Ramos, Marcos Veras e Teresa Veras, e Luana Zucolotto e Diva Ribeiro. A proposta é inverter o foco tradicional das entrevistas, dando protagonismo às mães. "Tem o famoso ali, mas quase como um chamariz, uma isca. Porque a conversa é mesmo com a mãe".
É um bate-papo, uma conversa... É um olhar diferente no Porta dos Fundos. Acho que você nunca chorou vendo um vídeo do Porta, né?
O próximo episódio de Senhora Sua Mãe vai ao ar hoje, com participações do humorista Max Petterson e de sua mãe, Ana Magnolia. A atriz Luana Martau e a mãe, Ver, também já gravaram com Porchat.
Relação com a mãe
Em papo com Splash, Porchat lembra situações engraçadas ao lado da mãe, como a vez em que Isabella deixou Fábio no primeiro dia de aula na escola e esperava que ele chorasse. "Ela ficou arrasada achando que eu ia sentir saudade, mas eu só queria brincar", recorda ele, rindo.
Porchat também destaca o papel da mãe nos bastidores da própria carreira. "Ela chegou a trabalhar com as minhas redes sociais. Hoje ela comanda meu fã-clube, conversa com os fãs, organiza grupo no WhatsApp, no Facebook."
Além do bom humor, os dois têm outra característica em comum: odeiam conflitos. "A gente odeia brigar. Eu ainda evito mais. Tive que ir pra terapia pra aprender a dizer 'não' e entrar em conflitos necessários, às vezes. Minha mãe se dá com todo mundo. Minha mãe é muito bem-humorada."
Porta dos Fundos
O Senhora Sua Mãe reflete a evolução do Porta do Fundos, que hoje vai além de uma produtora de esquetes de humor, reflete Porchat. "A ideia do Porta começou como um canal de YouTube com vídeos curtos. Virou uma produtora de conteúdo que faz filmes, séries, podcast, videocast. A nossa busca é por conteúdos divertidos, interessantes e que valem a pena lutar por."
