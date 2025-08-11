Do riso ao choro: como é o novo programa de Porchat que vai te emocionar

Dono de esquetes e projetos de humor ácido que viralizam na internet, o Porta dos Fundos aposta em um novo programa que promete emocionar. É o que afirma Fábio Porchat sobre Senhora Sua Mãe, programa que mistura entrevistas, memórias familiares e emoções inesperadas.

Mães e filhos

A nova produção é um videocast apresentado por Porchat com celebridades e suas mães. A ideia surgiu de conversas do humorista com a própria mãe, Isabella Robinson, que o levaram a descobrir histórias inéditas sobre a própria infância e o processo de gravidez dela. "Descobri que minha mãe tomou remédio para engravidar de mim, que ela não estava conseguindo. Descobri que ela foi no médico uma vez só, quando descobriu que estava grávida, e depois só voltou para ter o filho. Descobri que ela não amamentou minha irmã por causa de uma infecção."

Essas revelações despertaram o interesse em Fábio de conversar com mães. "Começou a me interessar a história dessas mães, pelo que passaram, o que estavam pensando. Porque tem essa coisa de 'ai, que maravilha ser mãe'. Mas será que essas mães se conectaram desde o dia 1 com seus filhos?"