Êta Mundo Melhor!

'Êta Mundo Melhor!' hoje (11): veja resumo do capítulo desta segunda-feira

Colaboração para Splash, em São Paulo
Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor'
Cunegundes (Elizabeth Savala) e Quinzinho (Ary Fontoura) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Léo Rosário/Globo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta segunda-feira (11) em "Êta Mundo Melhor!" (Globo).

O que vai acontecer

Dita se irrita com a presença de Zulma, e decide deixar Candinho. Clóvis tenta beijar Dita, que se esquiva. Dita afirma a Margarida que Candinho e Zulma estão juntos. Estela diz a Lauro que conseguiu o dinheiro para os exames de Anabela. Araújo planeja um novo golpe contra a fábrica de Candinho, e Celso se preocupa com a reação de Estela se descobrir as falcatruas. Quinzinho e Cunegundes encontram a gruta das supostas esmeraldas, mas ficam presos no local. Tamires conhece um Comendador. Medeia provoca Zulma. Anabela se assusta com seu estado de saúde e divide com Estela.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

