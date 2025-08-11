SplashUOL
Êta Mundo Melhor!

Ernesto cai para trás com revelação íntima em 'Êta Mundo Melhor!'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor'
Ernesto (Eriberto Leão) em 'Êta Mundo Melhor' Imagem: Manoella Mello/Globo

Amanhã, terça-feira (12), em "Êta Mundo Melhor!" (Globo), Estela leva Anabela para Lauro analisar. Zulma e Medeia se enfrentam. Tamires diverte o Comendador no dancing. Mirtes procura Ernesto e revela que está apaixonada.

Dita e Candinho sofrem com o afastamento um do outro. Sônia termina com Quincas. Tamires decide fingir para o Comendador que é duas mulheres diferentes. Zé dos Porcos resgata Cunegundes e Quinzinho da gruta.

Maria Divina chama a polícia para confrontar Cunegundes sobre o roubo de sua peruca. Estela sofre pela saúde de Anabela, e Celso a apoia.

A novela "Êta Mundo Melhor!", escrita por Walcyr Carrasco, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

