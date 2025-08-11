Doente e no olho da rua: a derrocada de Filipa em 'Dona de Mim'

Amanhã, terça-feira (12), em "Dona de Mim" (Globo), Marlon adverte Ryan sobre a violação de sua liberdade condicional. Kami é fria com Marlon, e admira Ryan com Dedé. Lucas conversa com Marlon sobre Ryan.

Vespa ameaça Ryan. Leo e Samuel se divertem com Sofia e Dedé em São Cristóvão. Filipa tem uma crise e acaba demitida por Aurora. Caco e Gisele marcam um encontro de casais.

Filipa exagera na bebida no bar de Everaldo. Rosa pede que Ayla não conte para Jaques sobre sua doença. Everaldo liga para Nina.