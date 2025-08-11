SplashUOL
Dona de Mim

Dedé provoca caos em 'Dona de Mim' após fazer pedido inocente

Colaboração para Splash, em São Paulo
Dedé e Kami em 'Dona de Mim'
Dedé e Kami em 'Dona de Mim' Imagem: Reprodução/Globo

Hoje, segunda-feira (11), em "Dona de Mim" (Globo), Katinha implora o perdão de Samuel. Jaques orienta Ricardo a demitir Katinha. Denise lamenta o esquecimento mais frequente de Rosa.

Marlon desconfia das atitudes de Palmeira. Dedé pede que Ryan participe da batalha de rimas. Palmeira e Marlon invadem a batalha de rimas para deter Ryan, que foge e pede abrigo a Leo. Kami desabafa seu descontentamento com Marlon. Alan apoia Marlon.

Jaques e Davi se aproximam. Sofia pede para ir com Samuel visitar Leo. Marlon encontra Ryan na casa de Leo e confronta o amigo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

