'Viva Dani': Daniella Perez recebe homenagens no dia em que faria 55 anos

Gloria Perez homenageou a filha, Daniella Perez, no dia em que ela faria 55 anos. A atriz foi assassinada em dezembro de 1992.

O que aconteceu

Gloria publicou um vídeo com uma colagem de diversas fotos ao lado da filha. "11 de agosto de 1970. Você nasce em mim todos os dias", escreveu.

Nos comentários, a autora recebeu apoio de anônimos e famosos, que homenagearam Daniella. "Dani inesquecível", comentou Claudia Abreu.