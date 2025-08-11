Chico Barney: Dança dos Famosos pode virar dança das cadeiras na Globo

Já é possível cravar que o atual elenco da Dança dos Famosos é o maior acerto do quadro desde que Luciano Huck assumiu o Domingão em 2021. A maneira eloquente como o público tem reagido ao programa nas redes sociais dá uma boa noção.

Além do natural interesse pelos nomes de peso reunidos pelo programa, também cabe aqui destacar o trabalho estratégico sendo realizado justamente nos perfis dos participantes. Pelo menos na primeira semana de ensaios, pudemos acompanhar os bastidores como se fosse um pay-per-view -ainda que pelos stories.

Um outro fator que serve para ilustrar o sucesso do casting é a animação com que se discute a possível contratação de alguns nomes por parte da emissora. Como se a Dança dos Famosos estivesse prestes a render uma dança das cadeiras no RH da Globo.