Comédia, Aliens e true crime: os grandes lançamentos da semana

14/08

"Dias Perfeitos" (Globoplay)

Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina solitário, se apaixona por Clarice (Juliana Dalavia) e, após ser rejeitado, decide sequestrá-la. Inspirada no romance de Raphael Montes, a série de suspense acompanha a obsessão do rapaz, que leva a jovem por cenários do roteiro que ela escreveu, acreditando que, assim, conquistará seu amor.

"Corra Que a Polícia Vem Aí!"(Cinema)

Sequência da trilogia de comédia protagonizada por Leslie Nielsen, o filme agora segue Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), filho do lendário detetive Frank Drebin. Ele tenta honrar o legado do pai enquanto comanda um esquadrão policial mais atrapalhado do que preparado. O longa também conta com Pamela Anderson, que interpreta Beth Davenport.

"Juntos" (Cinema)

Tim (Dave Franco) e Millie (Alison Brie) tentam salvar o relacionamento ao se mudarem para uma cidade isolada. Mas o que parecia um recomeço logo se transforma em pesadelo quando uma força sobrenatural começa a afetar suas mentes e seus corpos.