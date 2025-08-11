Comédia, Aliens e true crime: os grandes lançamentos da semana

Os lançamentos desta semana trazem uma mistura eletrizante de produções nacionais e internacionais para todos os gostos! Desde séries brasileiras de mistério e true crime, passando por produções de ficção e chegando ao terror nos cinemas. Veja abaixo e não perca.
12/08
"Alien: Earth" (Disney+)
Na série, uma nave misteriosa cai na Terra, levando um grupo de soldados táticos e a jovem Wendy (Sydney Chandler) a enfrentar uma letal ameaça alienígena. Enquanto procuram sobreviventes, eles descobrem predadores que desafiam a sobrevivência humana. Ela se passa três anos antes do primeiro "Alien" (1979).
14/08
"Dias Perfeitos" (Globoplay)
Téo (Jaffar Bambirra), um estudante de medicina solitário, se apaixona por Clarice (Juliana Dalavia) e, após ser rejeitado, decide sequestrá-la. Inspirada no romance de Raphael Montes, a série de suspense acompanha a obsessão do rapaz, que leva a jovem por cenários do roteiro que ela escreveu, acreditando que, assim, conquistará seu amor.
"Corra Que a Polícia Vem Aí!"(Cinema)
Sequência da trilogia de comédia protagonizada por Leslie Nielsen, o filme agora segue Frank Drebin Jr. (Liam Neeson), filho do lendário detetive Frank Drebin. Ele tenta honrar o legado do pai enquanto comanda um esquadrão policial mais atrapalhado do que preparado. O longa também conta com Pamela Anderson, que interpreta Beth Davenport.
"Juntos" (Cinema)
Tim (Dave Franco) e Millie (Alison Brie) tentam salvar o relacionamento ao se mudarem para uma cidade isolada. Mas o que parecia um recomeço logo se transforma em pesadelo quando uma força sobrenatural começa a afetar suas mentes e seus corpos.
15/08
"A Mulher da Casa Abandonada" (Prime Video)
A série aprofunda o true crime do podcast de Chico Felitti, que investiga "Mari", uma mulher misteriosa que vive numa mansão em ruínas em Higienópolis, São Paulo. Fugida dos EUA após ser acusada de um crime grave, sua história envolve julgamentos, o FBI e até mesmo uma empresa ligada à NASA.
