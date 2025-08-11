Cantora morre após fazer show e postar vídeo celebrando a vida em MT

A cantora Luna Alves, 39, morreu, na madrugada de domingo (10), após sofrer um infarto. Horas antes, ela havia se apresentado no Parque das Nações, em Cuiabá (MT).

O que aconteceu

Segundo apuração de Splash, a cantora passou mal horas após a realização de um show na capital do Mato Grosso. A artista voltou para casa após o evento, fez um post nas redes sociais celebrando a vida antes de dormir, acordou reclamando de dores no peito e faleceu antes da chegada do Samu.