Cantora morre após fazer show e postar vídeo celebrando a vida em MT

A cantora Luna Alves, 39, morreu, na madrugada de domingo (10), após sofrer um infarto. Horas antes, ela havia se apresentado no Parque das Nações, em Cuiabá (MT).
Segundo apuração de Splash, a cantora passou mal horas após a realização de um show na capital do Mato Grosso. A artista voltou para casa após o evento, fez um post nas redes sociais celebrando a vida antes de dormir, acordou reclamando de dores no peito e faleceu antes da chegada do Samu.
Tô em casa, vou dormir. Mas antes, lógico, quero agradecer imensamente, do fundo do meu coração, agradecer muito a Deus, pelo dom da vida, pelo dom da minha voz. E assim, sou muito grata mesmo. Só Ele, só eu e Ele no nosso íntimo. E as pessoas que trabalham comigo, e aos contratantes, aos amigos, aos parceiros, as pessoas que gostam do meu trabalho.
Luan Alves, em postagem nos stories do Instagram
Na filmagem, Luna ainda celebrou ter o trabalho reconhecido pelo público. "É muito bom você fazer um trabalho onde as pessoas te elogiam, onde as pessoas gostam do que você faz. Obrigada do fundo do coração. Foram tantos elogios, tantas coisas boas, tantos pedidos atendidos hoje. Eu só tenho a agradecer. E é isso. Que Deus abençoe a mim e a vocês".
Luna Alves começou a carreira na música sertaneja em 2019. Ela se apresentada em bares e casas de show no estado do Mato Grosso.
A notícia da morte de Luna Alves causou grande tristeza e comoção nas redes sociais. Amigos, familiares e fãs deixaram mensagens no perfil da cantora lamentando sua morte precoce.
Maria Eduarda Queiroz, filha da cantora, escreveu uma declaração de amor para a mãe. "Eu te amo pra sempre mãe, minha Lucinha", escreveu a jovem.
O músico Guilherme Schreiner, companheiro da cantora, também lamentou a morte de Luna. "Perdi uma mulher, perdi uma parceira, só peço a Deus força pra poder seguir", postou.
O corpo de Luna foi velado às 9h desta segunda-feira (11), na capela da Pax, no Bairro CPA II, em Cuiabá.
