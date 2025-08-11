Band anuncia participantes do MasterChef Celebridades; veja lista

Acabou o mistério! A Band revelou quem são os famosos que irão participar da edição de estreia do MasterChef Celebridades.
O que aconteceu
A primeira edição do reality culinário com famosos terá 12 participantes na cozinha mais famosa do Brasil. Eles serão julgados pelo trio implacável de jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.
A lista com celebridades conta com nomes como o cantor Dodô, do Pixote, o influenciador John Drops, a ex-atleta Maurren Maggi, a jornalista Rachel Sheherazade, entre outros nomes.
A Band, porém, ainda não definiu a data de estreia da temporada com famosos. A expectativa que a atração fique para o mês de outubro — após a conclusão da segunda temporada do MasterChef Confeitaria.
Confira a lista completa dos participantes do MasterChef Celebridades:
- Dodô, do Pixote
- Gilmelândia
- Hugo Alves, da dupla Hugo & Tiago
- Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
- John Drops
- Julianne Trevisol
- Leonardo Miggiorin
- Luciano Szafir
- Márcia Goldschmidt
- Maurren Maggi
- Rachel Sheherazade
- Valesca Popozuda
