Band anuncia participantes do MasterChef Celebridades; veja lista

Acabou o mistério! A Band revelou quem são os famosos que irão participar da edição de estreia do MasterChef Celebridades.

O que aconteceu

A primeira edição do reality culinário com famosos terá 12 participantes na cozinha mais famosa do Brasil. Eles serão julgados pelo trio implacável de jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A lista com celebridades conta com nomes como o cantor Dodô, do Pixote, o influenciador John Drops, a ex-atleta Maurren Maggi, a jornalista Rachel Sheherazade, entre outros nomes.