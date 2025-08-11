SplashUOL
Band anuncia participantes do MasterChef Celebridades; veja lista

De Splash, em São Paulo
Rachel Sheherazade irá participar do MasterChef Celebridades
Rachel Sheherazade irá participar do MasterChef Celebridades Imagem: Reprodução/PlayPlus

Acabou o mistério! A Band revelou quem são os famosos que irão participar da edição de estreia do MasterChef Celebridades.

O que aconteceu

A primeira edição do reality culinário com famosos terá 12 participantes na cozinha mais famosa do Brasil. Eles serão julgados pelo trio implacável de jurados: Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça.

A lista com celebridades conta com nomes como o cantor Dodô, do Pixote, o influenciador John Drops, a ex-atleta Maurren Maggi, a jornalista Rachel Sheherazade, entre outros nomes.

A Band, porém, ainda não definiu a data de estreia da temporada com famosos. A expectativa que a atração fique para o mês de outubro — após a conclusão da segunda temporada do MasterChef Confeitaria.

Confira a lista completa dos participantes do MasterChef Celebridades:

  • Dodô, do Pixote
  • Gilmelândia
  • Hugo Alves, da dupla Hugo & Tiago
  • Tiago Piquilo, da dupla Hugo & Tiago
  • John Drops
  • Julianne Trevisol
  • Leonardo Miggiorin
  • Luciano Szafir
  • Márcia Goldschmidt
  • Maurren Maggi
  • Rachel Sheherazade
  • Valesca Popozuda

