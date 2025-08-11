Ex-gay band, bailarino de Anitta anuncia que namorada está grávida: 'Sonho'

Bailarino de Anitta há mais de dez anos, Lukas Oliveria anunciou hoje que vai ser pai pela primeira vez.

O que aconteceu

Ele usou as redes sociais hoje para anunciar que a namorada, Daniela Brugarelli, está grávida do primeiro filho do casal. O dançarino exaltou a companheira e fez alusão as críticas que recebeu quando revelou estar namorando uma mulher.