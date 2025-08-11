Ex-gay band, bailarino de Anitta anuncia que namorada está grávida: 'Sonho'

Bailarino de Anitta há mais de dez anos, Lukas Oliveria anunciou hoje que vai ser pai pela primeira vez.
O que aconteceu
Ele usou as redes sociais hoje para anunciar que a namorada, Daniela Brugarelli, está grávida do primeiro filho do casal. O dançarino exaltou a companheira e fez alusão as críticas que recebeu quando revelou estar namorando uma mulher.
Você chegou como um furacão me mostrando o que é amar e poder ser amado de uma das melhores formas que já vivi e hoje estou podendo viver! Virando notícia, escutando diversas coisas positivas e negativas a respeito do meu sentimento, no começo pode ter mexido absurdamente comigo, porém hoje vejo que tudo só me fortalece cada vez mais quando tenho você ao meu lado.
Lukas diz que ser pai sempre foi um grande sonho. "Quem me conhece (de verdade) sabe que esse sempre foi um grande sonho da minha vida e hoje ter ele materializado ao seu lado fico sem acreditar todos os dias nessa imensa felicidade que estou vivendo!".
O namoro foi revelado em outubro de 2024 e gerou bastante comentários sobre a sexualidade do bailarino. Ele, que já havia integrado uma "gay band" com mais três bailarinos, disse ser bissexual. "Estou vendo bastante gente vindo aqui não entendendo ou questionando algo sobre a minha vida pessoal diante ao que venho postando. De uma vez só queria falar que nunca me prendi a rótulos e muito menos pessoas", escreveu na época.
