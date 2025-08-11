SplashUOL
Vale Tudo

Apagão e personagem à beira da morte: a virada que movimenta 'Vale Tudo'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Ingrid Gaigher como Lucimar em 'Vale Tudo'
Ingrid Gaigher como Lucimar em 'Vale Tudo' Imagem: Reprodução/Globo

Nesta semana, em "Vale Tudo" (Globo), Walter consegue sabotar a comida da Paladar a mando de Odete.

Não demora muito para que Lucimar coma a maionese contaminada e passe muito mal. Ela será hospitalizada, assim como aconteceu na versão de 1988.

Em seguida, ocorre um apagão na cidade, algo que movimenta o capítulo. Pelos resumos da Globo, isso acontece entre hoje (11) e amanhã (12).

Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo'
Raquel (Taís Araujo) em 'Vale Tudo' Imagem: Globo

Em meio ao caos, Raquel fica sabendo por Celina que foi Odete quem contaminou a maionese da Paladar e organiza um mutirão entre os funcionários para recolhimento do produto.

Mais tarde, Gilda confronta Walter sobre sua presença à noite na Paladar.

Fora tudo isso, Aldeíde conversa com Raquel sobre seu envolvimento com André, que logo será descoberto por Consuelo.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.

