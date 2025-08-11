Andressa Urach é musa do Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval 2026

Andressa Urach foi anunciada na tarde de hoje como musa do Unidos do Porto da Pedra para o Carnaval 2026.
O Grêmio Recreativo Escola de Samba Unidos do Porto da Pedra faz parte da Série Ouro do Carnaval carioca, ficando em terceiro lugar em 2025.
A escola de São Gonçalo quer valorizar nomes que lutaram pelos direitos dos profissionais do sexo.
O carnavalesco, Mauro Quintaes explicou o enredo. "A Porto Pedra vai falar das meretrizes da história, vai enfatizar ativistas que lutaram pelos direitos das trabalhadoras sexuais, como Gabriela Leite, Lourdes Barreto e Monique Prada. São pessoas que lutaram por uma representatividade maior", disse ao Gshow.
