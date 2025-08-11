Ana Paula Siebert revela venda de dois imóveis de luxo e mudança

Enquanto a nova casa fica pronta, ela explicou que está em uma casa provisória. "Nós estamos construindo um novo lar em SP. Enquanto ela não fica pronta, a gente já vendeu o apartamento que a gente morava. Teve uma família interessada. Fomos para uma casa provisória, é uma delícia, eu tô amando. Eu cheguei essa semana, Roberto veio antes. Eu acabei de entrar lá. A mudança foi muito rápida."

A venda do apartamento em Miami aconteceu paralelamente ao de São Paulo. "Por acaso, neste mesmo momento nós vendemos o apartamento em Miami. A gente já queria uma coisa menor. Ao mesmo tempo aconteceu isso, então nós nos mudamos durante as férias para outro apartamento em Miami. Como aconteceu todas essas mudanças ao mesmo tempo, confundiu."

Ana Paula resumiu. "Então, estamos morando em São Paulo, numa casa provisória. Mudamos de todos os lugares ao mesmo tempo."

Adoro uma mudança, adoro mudar o ambiente, novos ares. A família indo junto, o resto é consequência. Ana Paula Siebert

Ela também explicou sobre um apartamento em Santa Catarina. "Ficou pronto meu apartamento lá em Itapema. Mas esse apartamento não vou morar lá, é um apartamento para finais de semana, quando for pra lá. É um sonho que eu tinha."