Ana Maria Braga brinca com repórter sobre paternidade: 'Tá ensaiando?'

Ana Maria Braga e Louro Mané brincaram com o repórter Alessandro Jodar durante o início do Mais Você (Globo) de hoje.

O que aconteceu

Jodar foi recebido pelos dois no primeiro bloco do programa, para comentar a rodada do Brasileirão. Ao abraçar Ana, a apresentadora perguntou se ele estava bem e ele respondeu que "passou bem" o dia dos pais.

Ana Maria, então, brincou com o repórter. "Você tá se programando pra ser pai, né?"