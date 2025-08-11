SplashUOL
Ana Maria Braga brinca com repórter sobre paternidade: 'Tá ensaiando?'

Colaboração para Splash, em São Paulo
Mais Você: Ana Maria Braga brinca com repórter sobre paternidade Imagem: Reprodução/Globoplay

Ana Maria Braga e Louro Mané brincaram com o repórter Alessandro Jodar durante o início do Mais Você (Globo) de hoje.

O que aconteceu

Jodar foi recebido pelos dois no primeiro bloco do programa, para comentar a rodada do Brasileirão. Ao abraçar Ana, a apresentadora perguntou se ele estava bem e ele respondeu que "passou bem" o dia dos pais.

Ana Maria, então, brincou com o repórter. "Você tá se programando pra ser pai, né?"

Jodar riu e foi abraçar Louro Mané, que continuou. "Tá ensaiando ou não tá? Tem que ensaiar se não, não vai dar certo."

Ana Maria reforçou a brincadeira quando o repórter se sentou à mesa. "Tá ensaiando pelo menos, né?"

Jodar riu e desconversou. "Haverá sinais. É... tá."

