Ana Maria Braga manda mensagem para Faustão no Mais Você: 'Seja forte'

Ana Maria Braga finalizou. "Tenho certeza que você já saiu dessa. Seja forte."

Saúde de Faustão

O apresentador foi extubado no último sábado. A informação foi dada inicialmente por Flávio Ricco e confirmada por Splash com a assessoria da família.

Extubação aconteceu dias depois de Faustão ser submetido a transplantes de fígado e de rim, realizados na quarta e na quinta, respectivamente. No sábado, apresentador foi extubado pela equipe do Hospital Albert Einsten, mas segue internado sob os cuidados dos médicos Fernando Bacal e Arnaldo Cividanes.

Extubação é a etapa final da liberação de um paciente do ventilador. No contexto médico, refere-se à remoção do tubo endotraqueal (TET), que é um tubo inserido na traqueia para auxiliar na respiração, geralmente em pacientes que estão usando ventilação mecânica.

Faustão foi hospitalizado em 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse, segundo o último boletim médico. Ele necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.