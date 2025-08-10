Zé Felipe diz que ficou com uma pessoa após se separar de Virginia Fonseca

Zé Felipe, 27, falou sobre sua vida amorosa após se separar de Virginia Fonseca, 26.
O que aconteceu
O cantor disse que está bem solteiro e que só beijou uma pessoa desde o término. "Estou de boa. (Beijei) uma boca, só uma. (A minha fuga) é o meu trabalho", disse em entrevista ao Leo Dias.
O artista ainda acrescentou que ele e Virginia não estavam felizes no relacionamento. "Já não estava a mesma coisa. Eu não estava feliz e nem ela estava feliz. Quando a gente decidiu se separara, o primordial era preservar as crianças."
Zé Felipe e Virginia estavam casados desde 2021 e são pais de três filhos: Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo.
