Zé Felipe diz que ficou com uma pessoa após se separar de Virginia Fonseca

Zé Felipe, 27, falou sobre sua vida amorosa após se separar de Virginia Fonseca, 26.

O que aconteceu

O cantor disse que está bem solteiro e que só beijou uma pessoa desde o término. "Estou de boa. (Beijei) uma boca, só uma. (A minha fuga) é o meu trabalho", disse em entrevista ao Leo Dias.

O artista ainda acrescentou que ele e Virginia não estavam felizes no relacionamento. "Já não estava a mesma coisa. Eu não estava feliz e nem ela estava feliz. Quando a gente decidiu se separara, o primordial era preservar as crianças."