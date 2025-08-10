Xande de Pilares: 'Quem não gostava de samba passou a gostar com Arlindo'

Xande de Pilares, 55, se despede de Arlindo Cruz hoje. O sambista morreu na sexta-feira (8), foi velado e o sepultamento acontece hoje.
Infelizmente, ninguém vai ficar para sempre. Mas o que ele deixa de legado é tão rico, que até quem não gosta de samba, quando conheceu Arlindo, passou a gostar. Xande de Pilares, sambista e amigo de Arlindo Cruz
O artista disse que estava com um mau pressentimento no dia anterior à morte. "Quando cheguei em Rio Preto, cheguei com a notícia [da morte de Arlindo Cruz]. Não foi fácil fazer aquele show, por isso agradeci aquele povo todo que estava lá, que me deu ânimo".
É uma coisa que não é comum, perder um ídolo que é amigo, que é um professor próximo, sabe? Que faz parte da sua trajetória. Todos nós que estamos aqui, da geração anterior dele, estamos aqui por isso. Xande de Pilares, sambista e amigo de Arlindo Cruz
