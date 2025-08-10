Virginia manda recado para Faustão durante Sabadou: 'Em oração'

Durante o Sabadou (SBT) de hoje, Virginia enviou um recado para Faustão. O apresentador está internado e fui submetido a duas cirurgias há alguns dias.
O que aconteceu
A mensagem da apresentadora foi inserida em vídeo antes do último intervalo comercial. "Quero mandar um beijo pro Faustão. Gravamos esse programa antes das operações. Desde a primeira, desde que ficamos sabendo, estávamos unidos em oração para que desse certo e feliz que esteja dando."
A influenciadora também desejou boa sorte para João Silva, que estreou seu programa logo após o Sabadou. "Hoje é a estreia do programa do filhão dele, desejo todo sucesso."
Um beijo, Faustão. Virginia
Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal
Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.
O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado hoje, um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.
Nota foi assinada por médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.