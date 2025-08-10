Virginia manda recado para Faustão durante Sabadou: 'Em oração'

Durante o Sabadou (SBT) de hoje, Virginia enviou um recado para Faustão. O apresentador está internado e fui submetido a duas cirurgias há alguns dias.

O que aconteceu

A mensagem da apresentadora foi inserida em vídeo antes do último intervalo comercial. "Quero mandar um beijo pro Faustão. Gravamos esse programa antes das operações. Desde a primeira, desde que ficamos sabendo, estávamos unidos em oração para que desse certo e feliz que esteja dando."

A influenciadora também desejou boa sorte para João Silva, que estreou seu programa logo após o Sabadou. "Hoje é a estreia do programa do filhão dele, desejo todo sucesso."