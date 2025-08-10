Virginia Fonseca ostenta caixa de morango do amor avaliada em R$ 11 mil

Virginia Fonseca, 26, ostentou caixa de morango do amor no valor de R$ 11 mil.
O que aconteceu
A influenciadora recebeu a caixa com 50 unidades e postou no Instagram. O presente foi do confeiteiro Denilson Lima.
Cada morango do amor, feito a mão e com detalhes em dourado, custa cerca de R$ 230. Uma caixa com 8 unidades é vendida por R$ 2100, enquanto a versão de 15 custa R$ 3500.
A caixa em formato de coração foi feita exclusivamente para Virginia. Os sabores variam de brigadeiro, maracujá e leite ninho.
Virginia agradeceu o presente nos Stories. "Gente, o morango do amor já está um sucesso, agora o morango do Denilson é o puro hype do momento. Olha isso aqui! Você tá doido, que caixa é essa? Você brinca de ser perfeito"
