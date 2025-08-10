Virginia Fonseca ostenta caixa de morango do amor avaliada em R$ 11 mil

Virginia Fonseca, 26, ostentou caixa de morango do amor no valor de R$ 11 mil.

O que aconteceu

A influenciadora recebeu a caixa com 50 unidades e postou no Instagram. O presente foi do confeiteiro Denilson Lima.

Cada morango do amor, feito a mão e com detalhes em dourado, custa cerca de R$ 230. Uma caixa com 8 unidades é vendida por R$ 2100, enquanto a versão de 15 custa R$ 3500.