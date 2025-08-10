Samba, choro e axé: a despedida de Arlindo Cruz em Madureira

Segundo Arlindinho, o velório acontece exatamente como o pai gostaria.

É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz quanto antes porque ele merece. Arlindinho

Em um dos momentos mais emocionantes, familiares — incluindo os filhos e a esposa, Babi Cruz — se posicionaram ao lado do caixão para cantar. Arlindinho tocou cavaquinho, enquanto Maria Rita, amiga de longa data, interpretou "O que é o amor", clássico de Arlindo que marcou sua discografia. "O Meu Lugar" e "O Show Tem Que Continuar" também foram entoados a plenos pulmões pela quadra lotada.

Flora Cruz, muito abalada, consolou a mãe, Babi, que não teve condições de falar com a imprensa. Flora destacou a força de vontade de viver do pai.