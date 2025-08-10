Samba, choro e axé: a despedida de Arlindo Cruz em Madureira

Madureira, um bairro "com seus mitos e seres de luz", como Arlindo Cruz descrevia em canções, foi o lugar escolhido pela família para a despedida do sambista, que morreu sexta, aos 66 anos.
O que aconteceu
Na quadra do Império Serrano, amigos, familiares e fãs prestaram as últimas homenagens ao cantor. Antes das 6h, admiradores já se aglomeravam na porta, aguardando a abertura da escola de samba.
O velório terá, ao todo, 16 horas de "festa" e rituais do candomblé, religião de Arlindo e sua família— que pediu roupas claras para o velório. Como os sambistas das antigas, acontece em formato gurufim, com roda de samba, cerveja e churrasco liberados para o público, terminando apenas às 10h da manhã. Nesse horário, o cortejo seguirá pelas ruas do subúrbio carioca até o Cemitério Jardim da Saudade.
Segundo Arlindinho, o velório acontece exatamente como o pai gostaria.
É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco. Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu. Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz quanto antes porque ele merece. Arlindinho
Em um dos momentos mais emocionantes, familiares — incluindo os filhos e a esposa, Babi Cruz — se posicionaram ao lado do caixão para cantar. Arlindinho tocou cavaquinho, enquanto Maria Rita, amiga de longa data, interpretou "O que é o amor", clássico de Arlindo que marcou sua discografia. "O Meu Lugar" e "O Show Tem Que Continuar" também foram entoados a plenos pulmões pela quadra lotada.
Flora Cruz, muito abalada, consolou a mãe, Babi, que não teve condições de falar com a imprensa. Flora destacou a força de vontade de viver do pai.
Tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, ela foi uma mulher incansável. Estivemos com ele, eu e ela, até o último momento, até a última respirada. Pedi pra ele descansar, confiar na espiritualidade que manteve ele até ali, porque era o momento. Na próxima vida, quero ser filha de novo. Flora
Entre os amigos famosos, Zeca Pagodinho, Regina Casé, Thiago Martins, Erika Januza e Quitéria Chagas — rainha de bateria da agremiação — compareceram para prestar condolências. Em conversa com Splash, Quitéria lembrou o carinho de Arlindo: "Ele me chamava de eterna rainha de bateria. Era muito generoso."
