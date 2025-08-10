'Nasci com bumbum gaveta': Faro abaixa calça e choca ao mostrar enchimento

Rodrigo Faro, 51, surpreendeu ao aparecer com enchimento no bumbum ao competir na primeira rodada da Dança dos Famosos, reality do Domingão com Huck.
O que aconteceu
Faro foi dedurado por Manu Bahtidão e outros participantes de equipes "rivais". O apresentador se defendeu.
Quando era mais novo, tive cachumba, então, tenho que usar uma proteção para não correr nenhum risco. E, realmente, é um artifício que uso há muito tempo porque nasci com bumbum gaveta. Não é muito grande, vou mostrar a vocês. Rodrigo Faro
Após explicar por que usa enchimento no bumbum, ele abaixou a calça e mostrou o artíficio por cima da cueca. A cena levou os participantes do reality, jurados e plateia às gargalhadas.
O RODRIGO FARO USA BUNDEX MKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK-- Brenno (@brenno__moura) August 10, 2025
ZEROU O GAME!#DançaDosFamosos #Domingão pic.twitter.com/l6VlyiDI2E
Rapidamente, a cena viralizou nas redes sociais.
O RODRIGO FARO DE ENCHIMENTO NA BUNDA VSF KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK #DançaDosFamosos pic.twitter.com/yhnhBaN9ft-- maira (@blindedfavs) August 10, 2025
Como não amar o Rodrigo Faro mostrando a sua cueca de enchimento no bumbum na televisão? Obrigado por esse Dança dos Famosos, Luciano #Domingão pic.twitter.com/UMqZQSAUsX-- Lucas Pasin (@lucaspasin) August 10, 2025
rodrigo faro é o MAIOR!!!!! providenciem um programa pra esse homem AGORAAAAA #DançaDosFamosos pic.twitter.com/tf2mRv0QwV-- mateus. (@favpaes) August 10, 2025
MDS O RODRIGO FARO ACABOU DE GANHAR UM PROGRAMA NA GLOBO DEPOIS DISSO #dançadosfamosos pic.twitter.com/dL0EzErKXA-- jurídico amy adams (@greysbullock) August 10, 2025
