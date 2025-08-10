SplashUOL
Assine UOL
Televisão

'Nasci com bumbum gaveta': Faro abaixa calça e choca ao mostrar enchimento

De Splash, no Rio
Rodrigo Faro abaixa a calça e choca ao mostrar enchimento
Rodrigo Faro abaixa a calça e choca ao mostrar enchimento Imagem: Reprodução/Globo

Rodrigo Faro, 51, surpreendeu ao aparecer com enchimento no bumbum ao competir na primeira rodada da Dança dos Famosos, reality do Domingão com Huck.

O que aconteceu

Faro foi dedurado por Manu Bahtidão e outros participantes de equipes "rivais". O apresentador se defendeu.

Quando era mais novo, tive cachumba, então, tenho que usar uma proteção para não correr nenhum risco. E, realmente, é um artifício que uso há muito tempo porque nasci com bumbum gaveta. Não é muito grande, vou mostrar a vocês. Rodrigo Faro

Após explicar por que usa enchimento no bumbum, ele abaixou a calça e mostrou o artíficio por cima da cueca. A cena levou os participantes do reality, jurados e plateia às gargalhadas.

Rapidamente, a cena viralizou nas redes sociais.

Continua após a publicidade

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.