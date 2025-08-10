Regina Casé se despede de Arlindo Cruz: 'Um dos maiores artistas do Brasil'

Regina Casé, 71, se despede de Arlindo Cruz hoje. O sambista morreu na sexta-feira (8), foi velado e o sepultamento acontece hoje.
A artista elogiou a carreira do cantor. "Eu não acho que o Arlindo era só cantor, compositor ou até mesmo sambista, como muita gente fala. Eu acho ele um dos maiores artistas do Brasil. Ele está no mesmo lugar dos grandes da música brasileira e, às vezes, porque se separa um pouquinho o samba, se separa junto o Arlindo."
Mas as composições dele, a poesia, as melodias e tudo o que ele sabe, toda a história do samba que ele construiu… eu acho que ele está no lugar mais alto da música brasileira. E, com isso, vai fazer uma falta tremenda. Regina Casé, apresentadora e amiga de Arlindo Cruz
Regina Casé considera o repertório musical de Arlindo um marco. "Eu vim ouvindo no carro as músicas dele. Cada música que entrava, eu falava: "Essa é a música mais linda que ele tem." Aí vinha outra e eu dizia: "Não, essa que é." É uma coisa maravilhosa. Não é nem um legado, é algo que dá para a gente ouvir em looping a vida inteira."
Ela e o artista eram grandes amigos. "Para mim, a falta é enorme porque o Arlindo sempre foi um amigo muito amoroso, carinhoso comigo e com meus filhos. A gente aproveitou muito, se divertiu muito, fez muita festa e fez sete anos de Esquenta!, que ele dizia, e eu repito, foi o período mais feliz da vida da gente."
Era um trabalho que era como se sempre fosse aniversário meu ou dele ali. Era uma festa. Era uma coisa para fora, para a TV, mas era muito íntima… parecia que era na casa da gente. Regina Casé, apresentadora
