Regina Casé se despede de Arlindo Cruz: 'Um dos maiores artistas do Brasil'

Regina Casé, 71, se despede de Arlindo Cruz hoje. O sambista morreu na sexta-feira (8), foi velado e o sepultamento acontece hoje.

A artista elogiou a carreira do cantor. "Eu não acho que o Arlindo era só cantor, compositor ou até mesmo sambista, como muita gente fala. Eu acho ele um dos maiores artistas do Brasil. Ele está no mesmo lugar dos grandes da música brasileira e, às vezes, porque se separa um pouquinho o samba, se separa junto o Arlindo."