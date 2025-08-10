Rafa Kalimann faz surpresa especial para Nattan em primeiro Dia dos Pais

Rafa Kalimann, 32, fez surpresa especial para Nattah, 26, para celebrar primeiro Dia dos Pais do cantor.
O que aconteceu
No Instagram, a influenciadora apareceu presenteando o cantor no aeroporto. Rafa entregou flores com uma foto para Nattan.
Na legenda, ela parabenizou o companheiro pela data especial. "Feliz primeiro Dia dos Pais, papai Nattan. Como Deus é perfeito"
Em seguida, Rafa mostrou a foto, uma ultrassom da filha do casal, Zuza. "Ela com a mãozinha no queixo".
