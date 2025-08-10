SplashUOL
Rafa Kalimann faz surpresa especial para Nattan em primeiro Dia dos Pais

Colaboração para Splash, em São Paulo

Rafa Kalimann, 32, fez surpresa especial para Nattah, 26, para celebrar primeiro Dia dos Pais do cantor.

O que aconteceu

No Instagram, a influenciadora apareceu presenteando o cantor no aeroporto. Rafa entregou flores com uma foto para Nattan.

Na legenda, ela parabenizou o companheiro pela data especial. "Feliz primeiro Dia dos Pais, papai Nattan. Como Deus é perfeito"

Em seguida, Rafa mostrou a foto, uma ultrassom da filha do casal, Zuza. "Ela com a mãozinha no queixo".

Rafa Kalimann presenteia Nattah em primeiro Dia dos Pais Imagem: Reprodução/Instagram

