Pabllo Vittar leva puxão de cabelo de fã em show e reage com tapa

Pabllo Vittar, 31, levou puxão de cabelo de um fã durante show em Recife, Pernambuco, e reagiu com um tapa.
O que aconteceu
Durante a apresentação de sexta-feira (8), a cantora interagia com o público quando um fã puxou sua lace. Logo em seguida, Pabllo reagiu com um tapa.
O vídeo do momento, registrado por um fã, viralizou nas redes sociais. Nele, a artista aparece próxima à plateia, tirando fotos e retomando o show após o incidente.
A reação gerou debate entre os fãs. "Bem feito. Vamos ter noção, né? Pabllo Vittar desce para ficar juntinho com todo mundo, aí vem um sem noção e faz isso", comentou um internauta.
MERECIDO! Pabllo Vittar deu UM TAPA em um fã que puxou sua lace. pic.twitter.com/JbZu6nqHER-- UpdateCharts (@updatecharts) August 9, 2025
