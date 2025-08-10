'Doença pesada': Gilberto Gil abre coração sobre dor e legado de Preta

Em primeiro Dia dos Pais sem Preta Gil, o cantor Gilberto Gil abriu o coração para falar sobre a dor do luto e o legado que a filha deixou.
O que aconteceu
Com voz serena, durante o papo com o Fantástico (Globo), o cantor refletiu sobre o agressivo câncer de intestino que Preta enfrentou por quase três anos, incluindo ida aos Estados Unidos para tratamento nos últimos meses. "Essa luta dela pela vida nos comovia e nos chamava à responsabilidade. O câncer é uma doença dura, pesada. Ela foi para lá para lutar, e isso também nos pertencia".
Estamos naturalmente tristes, tendo que nos acostumar com a perda, a falta. Preta era muito cheia de vida e intensa no sentido afetivo. Ao mesmo tempo, já vinha com uma luta prolongada nos últimos quase três anos. Essas pessoas, quando se vão, deixam um vácuo muito grande.
Ele contou que a presença de amigos e fãs no velório funcionou como um alívio em meio à dor. "Tem um lado de bálsamo, que ajuda a resistir ao sentimento de perda. Eu já tinha perdido um filho lá atrás, de forma trágica? Com Preta tivemos tempo, de certa forma, de nos acostumar com a ideia. O diagnóstico foi muito duro, e as perspectivas de cura eram pequenas."
Gil descreveu a filha como uma mulher apaixonada pela música desde pequena e que viveu de forma inspiradora. "Ela nos indica direções, escolhas, valores a cultivar. Era entusiasta do viver para que a vida fosse melhor para ela e para todos. É isso que fica, além da saudade."
Gil também revelou que a filha deixou pedidos para a despedida, incluindo a cremação e a distribuição das cinzas entre parentes e amigos. "Tem gente que quer fazer joia, outros querem guardar um pouco, jogar nos jardins ou no mar."
Sobre voltar aos palcos, ele disse que a própria Preta o incentivava durante o tratamento. "Ela dizia: 'Vumbora, pai'. É um respeito ao caráter profundo dela voltar a cantar. Eventualmente, posso incluir homenagens nos shows."
Talvez fosse a mais espivitada de todos os filhos. Uma menina incrível, pretinha. Tinha saúde existencial, saúde espiritual. Nos ensinou muito.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.