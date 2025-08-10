'Doença pesada': Gilberto Gil abre coração sobre dor e legado de Preta

Ele contou que a presença de amigos e fãs no velório funcionou como um alívio em meio à dor. "Tem um lado de bálsamo, que ajuda a resistir ao sentimento de perda. Eu já tinha perdido um filho lá atrás, de forma trágica? Com Preta tivemos tempo, de certa forma, de nos acostumar com a ideia. O diagnóstico foi muito duro, e as perspectivas de cura eram pequenas."

Gil descreveu a filha como uma mulher apaixonada pela música desde pequena e que viveu de forma inspiradora. "Ela nos indica direções, escolhas, valores a cultivar. Era entusiasta do viver para que a vida fosse melhor para ela e para todos. É isso que fica, além da saudade."

Gil também revelou que a filha deixou pedidos para a despedida, incluindo a cremação e a distribuição das cinzas entre parentes e amigos. "Tem gente que quer fazer joia, outros querem guardar um pouco, jogar nos jardins ou no mar."

Sobre voltar aos palcos, ele disse que a própria Preta o incentivava durante o tratamento. "Ela dizia: 'Vumbora, pai'. É um respeito ao caráter profundo dela voltar a cantar. Eventualmente, posso incluir homenagens nos shows."