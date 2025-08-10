Lara, filha de Junior com síndrome rara, recebe homenagem de fãs em show

Os fãs de Junior Lima prestaram uma homenagem a Lara, 3, filha do artista, diagnosticada recentemente com uma síndrome rara.
Na reestreia do show solo do irmão de Sandy em São Paulo, os fãs levaram balões com letras que formaram o nome da menina.
Diagnóstico
Lara tem síndrome nefrótica. Esse distúrbio nos rins causa perda excessiva de proteínas na urina. Pode levar a inchaço, níveis baixos da proteína albumina e colesterol elevado.
Segundo os pais, o primeiro sintoma de Lara foi um inchaço no olho. "A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava e a gente levou em médico, em alergista, em pediatra. Ela chegou a tomar medicação para alergia", explicou Mônica.
Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que na verdade a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins. É muito sério, se não tratado. Junior Lima
O diagnóstico preocupou o casal. "O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem o tratamento. Ela tá super bem, tá se recuperando, tá em remissão", revelou Junior.
O tratamento deixa a criança com imunidade baixa. Por isso, o cantor alertou os fãs: "Não estranhem, porque provavelmente vocês vão acabar vendo a gente por aí com máscara em lugar onde tem muita gente, porque a gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa".
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.