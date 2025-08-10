SplashUOL
Lara, filha de Junior com síndrome rara, recebe homenagem de fãs em show

De Splash, em São Paulo
Atualizada em
Junior reestreia sua turnê solo
Junior reestreia sua turnê solo Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Os fãs de Junior Lima prestaram uma homenagem a Lara, 3, filha do artista, diagnosticada recentemente com uma síndrome rara.

Na reestreia do show solo do irmão de Sandy em São Paulo, os fãs levaram balões com letras que formaram o nome da menina.

Fãs faz homenagem a Lara, filha de Júnior
Fãs faz homenagem a Lara, filha de Júnior Imagem: Clayton Felizardo/Brazilnews

Diagnóstico

Lara tem síndrome nefrótica. Esse distúrbio nos rins causa perda excessiva de proteínas na urina. Pode levar a inchaço, níveis baixos da proteína albumina e colesterol elevado.

Segundo os pais, o primeiro sintoma de Lara foi um inchaço no olho. "A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava e a gente levou em médico, em alergista, em pediatra. Ela chegou a tomar medicação para alergia", explicou Mônica.

Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que na verdade a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins. É muito sério, se não tratado. Junior Lima

O diagnóstico preocupou o casal. "O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem o tratamento. Ela tá super bem, tá se recuperando, tá em remissão", revelou Junior.

O tratamento deixa a criança com imunidade baixa. Por isso, o cantor alertou os fãs: "Não estranhem, porque provavelmente vocês vão acabar vendo a gente por aí com máscara em lugar onde tem muita gente, porque a gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa".

