Lara, filha de Junior com síndrome rara, recebe homenagem de fãs em show

Diagnóstico

Lara tem síndrome nefrótica. Esse distúrbio nos rins causa perda excessiva de proteínas na urina. Pode levar a inchaço, níveis baixos da proteína albumina e colesterol elevado.

Segundo os pais, o primeiro sintoma de Lara foi um inchaço no olho. "A gente começou a suspeitar que a Lara estava com uma alergia. O olho dela inchava e a gente levou em médico, em alergista, em pediatra. Ela chegou a tomar medicação para alergia", explicou Mônica.

Com o tempo, a gente conseguiu o diagnóstico de que na verdade a Lara estava com uma doença chamada síndrome nefrótica. É uma síndrome que afeta os rins. É muito sério, se não tratado. Junior Lima

O diagnóstico preocupou o casal. "O tratamento é muito intenso, com remédio bem forte. Nem toda criança responde a esse tratamento, então a gente passou por um período muito tenso em que a gente não sabia como é que seria. Graças a Deus, a Lara respondeu bem o tratamento. Ela tá super bem, tá se recuperando, tá em remissão", revelou Junior.

O tratamento deixa a criança com imunidade baixa. Por isso, o cantor alertou os fãs: "Não estranhem, porque provavelmente vocês vão acabar vendo a gente por aí com máscara em lugar onde tem muita gente, porque a gente realmente não pode trazer nenhuma virose para casa".