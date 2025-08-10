SplashUOL
Junior Lima aparece em foto rara ao lado dos filhos no Dia dos Pais

Colaboração para Splash, em São Paulo
Junior Lima Imagem: Reprodução/Globo

Monica Benini, 39, esposa de Junior Lima, 41, compartilhou uma foto rara do artista com os filhos, para celebrar o Dia dos Pais.

Em seu perfil do Instagram, Monica publicou um registro de Júnior abraçado com os filhos, Otto, 7, e Lara, 3. "Tem crianças na nossa casa fãs de uma versão sua que ninguém mais conhece. Tem uma adulta aqui também. Acho que isso quer dizer tudo. Te amamos infinito… e além", escreveu.

Júnior e Monica são casados desde 2014. O casal é reservado em relação a vida pessoal e opta por manter as crianças longe dos holofotes.

Júnior Lima aparece em foto rara ao lado dos filhos no Dia dos Pais Imagem: Instagram

