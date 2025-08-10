Junior Lima aparece em foto rara ao lado dos filhos no Dia dos Pais

Monica Benini, 39, esposa de Junior Lima, 41, compartilhou uma foto rara do artista com os filhos, para celebrar o Dia dos Pais.

O que aconteceu

Em seu perfil do Instagram, Monica publicou um registro de Júnior abraçado com os filhos, Otto, 7, e Lara, 3. "Tem crianças na nossa casa fãs de uma versão sua que ninguém mais conhece. Tem uma adulta aqui também. Acho que isso quer dizer tudo. Te amamos infinito… e além", escreveu.

Júnior e Monica são casados desde 2014. O casal é reservado em relação a vida pessoal e opta por manter as crianças longe dos holofotes.