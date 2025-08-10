João Silva homenageia Faustão em estreia e agradece torcida por recuperação

Durante a estreia do Programa do João (SBT), João Silva homenageou o pai, Faustão. Em uma mensagem, ele também agradeceu a torcida pela recuperação do apresentador, que está internado.

O que aconteceu

Ao fim do programa, que foi gravado antes da internação de Faustão ser revelada, João Silva anunciou a homenagem. "Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, que está assistindo."

Durante a exibição do vídeo, com momentos dos dois, João agradeceu em um áudio a torcida pela recuperação do pai. "Agradecer de coração a cada um que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado muita energia boa para ele e toda a minha família. Meu mais sincero obrigado. Sou muito grato por poder passar essa data celebrando ao lado dele."