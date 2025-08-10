João Silva homenageia Faustão em estreia e agradece torcida por recuperação

Durante a estreia do Programa do João (SBT), João Silva homenageou o pai, Faustão. Em uma mensagem, ele também agradeceu a torcida pela recuperação do apresentador, que está internado.
O que aconteceu
Ao fim do programa, que foi gravado antes da internação de Faustão ser revelada, João Silva anunciou a homenagem. "Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, que está assistindo."
Durante a exibição do vídeo, com momentos dos dois, João agradeceu em um áudio a torcida pela recuperação do pai. "Agradecer de coração a cada um que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado muita energia boa para ele e toda a minha família. Meu mais sincero obrigado. Sou muito grato por poder passar essa data celebrando ao lado dele."
Após o fim da exibição do vídeo, João se declarou para o pai. "Só dizer o que eu falo pra você sempre: o quanto eu te amo, te admiro e o quanto você representa pra mim. O que a gente fala todos os dias não precisa ser dito no dia dos pais. É mais um dia pra gente reforçar o que fala."
Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal
Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.
O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado hoje, um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.
Nota foi assinada por médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.
