João Guilherme celebra Dia dos Pais em família com Leonardo: 'Só amor'

João Guilherme, 23, publicou algumas fotos comemorando o Dia dos Pais com Leonardo, 62, neste domingo, 10, em Goiânia.

O que aconteceu

O ator compartilhou uma série de cliques ao lado do pai, Leonardo, e dos irmãos, Zé Felipe, Matheus Vargas, Jessica Beatriz e Monyque Isabella. "Só amor por aqui. Feliz Dia dos Pais pra todos!", escreveu na legenda.

João Guilherme é o caçula de Leonardo. Além dos cinco filhos reunidos, o sertanejo também é pai de Pedro Leonardo, seu primogênito.