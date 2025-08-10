Fiuk 'ignora' Fabio Jr. e se declara para guitarra no Dia dos Pais

Fiuk, 34, fez uma brincadeira nesse Dia dos Pais ao se declarar para uma guitarra, e não para o pai, Fábio Jr., 71.

O que aconteceu

Em um vídeo comercial de uma plataforma de passagens de ônibus, o artista aparece atendendo a porta da sua casa, como se estivesse recebendo o pai, mas, se trata da guitarra. "Hoje é uma data muito especial e estou aqui para fazer uma homenagem para quem sempre esteve comigo, para quem me ensinou tudo sobre música, para quem me acompanhou nos primeiros passos... Nem sempre a gente teve uma relação muito boa. A gente ficou afastado durante um tempo, mas agora a gente se reencontrou".

O artista ainda brincou que poderia usar a passagens para visitar o pai, ou para fugir dele. "Você sabe de quem eu estou falando. Ela, minha companheira de viagem. A gente já passou por tanta coisa, mas o amor resiste a tudo. Faça que nem eu, aproveita essa data. Pode ser para abraçar ao seu pai, para fugir dele também".