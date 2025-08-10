Filho caçula de Faustão homenageia apresentador no Dia dos Pais: 'O melhor'

Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, prestou homenagem ao pai, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, no Dia dos Pais.
O que aconteceu
No Instagram, o jovem de 17 anos compartilhou fotos com o pai. Alguns registros da sua infância ao lado do apresentador.
Na legenda, Rodrigo parabenizou Faustão. "Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido".
Faustão passou por transplante de fígado e retransplante renal
Segundo boletim médico, apresentador está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Durante o período, passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.
O novo transplante renal já estava planejado há um ano e foi realizado dia 8 de agosto, um dia após transplante de fígado. Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.
Nota foi assinada por médicos do hospital: Dr. Alvaro Pacheco e Silva Filho, nefrologista; Dr. Marcelo Bruno de Rezende, cirurgião da equipe de transplante hepático; Dr. Fernando Bacal, cardiologista; e Dr. Eliezer Silva, diretor executivo de sistemas de saúde.
