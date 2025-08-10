Filho caçula de Faustão homenageia apresentador no Dia dos Pais: 'O melhor'

Rodrigo Silva, filho caçula de Faustão, prestou homenagem ao pai, que está internado no Hospital Israelita Albert Einstein, no Dia dos Pais.

O que aconteceu

No Instagram, o jovem de 17 anos compartilhou fotos com o pai. Alguns registros da sua infância ao lado do apresentador.

Na legenda, Rodrigo parabenizou Faustão. "Feliz Dia dos Pais para o melhor pai que eu poderia ter tido".