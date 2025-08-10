Homenagem a Faustão, Neymar: como foi estreia de João Silva no SBT

João Silva, filho de Faustão, estreou hoje o Programa do João (SBT).
Como foi a estreia
Na abertura do programa, o apresentador mostrou os bastidores do dia que chegou aos estúdios do SBT para gravação da estreia. Virginia apareceu ao lado de João, contando como foi sua estreia e lhe dando dicas e conselhos.
O primeiro quadro foi o "Duelo de Gerações". O programa colocou dois times disputando, o time "Raiz", composto por Sonia Abrão e Bola e o time "Enzo", composto por Gkay e Lucas Guimarães.
A disputa consistia em perguntas relacionadas a comunicação e entretenimento de um time para o outro. Enquanto o time Raiz respondia sobre assuntos da nova geração, o time Enzo respondia sobre assuntos dos tempos clássicos da TV.
O Time Enzo venceu a disputa, por 70 a 40 pontos.
Entrevista com Neymar
A segunda parte do programa trouxe uma entrevista com Neymar. João Silva foi até a Vila Belmiro conversar com o jogador do Santos.
Neymar comentou a relação com o pai e suas primeiras memórias com ele. "Tenho flashs de três, quatro anos, dele no campo. Não tinha muita noção se ele era tão bom."
Meu pai sempre pegou no meu pé por brinco, tatuagem, boné pra trás. No começo ele não deixava eu fazer nada disso. Dizia que primeiro eu tinha que jogar futebol e me reconhecerem pelo meu talento. Neymar
Neymar continuou. "Meu pai sempre cuidou de tudo da minha família, administrou todo aquele dinheiro que estava entrando de forma que fosse bom lá na frente. Ele é meu faz tudo."
O jogador falou sobre sua paternidade. "Quando eu tinha o Davi, eu tinha 19 anos e não entendia nada sobre ser pai. A Carol me ajudou muito, sempre fazia tudo pra ele ficar perto de mim. O pai que sou hoje é o que eu queria ser para todos os meus filhos. Tô vivendo uma paternidade muito diferente. O pai que tô sendo pra Mavie e pra Helena queria ter sido pro Davi."
Homenagem a Faustão
Ao fim do programa, que foi gravado antes da internação de Faustão ser revelada, João Silva anunciou uma homenagem. "Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, Faustão, que está assistindo."
Durante a exibição do vídeo, com momentos dos dois, João agradeceu em um áudio a torcida pela recuperação do pai. "Agradecer de coração a cada um que torce pela recuperação do meu pai e tem mandado muita energia boa para ele e toda a minha família. Meu mais sincero obrigado. Sou muito grato por poder passar essa data celebrando ao lado dele."
Após o fim da exibição do vídeo, João se declarou para o pai. "Só dizer o que eu falo pra você sempre: o quanto eu te amo, te admiro e o quanto você representa pra mim. O que a gente fala todos os dias não precisa ser dito no dia dos pais. É mais um dia pra gente reforçar o que fala."
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.