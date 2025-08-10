Homenagem a Faustão, Neymar: como foi estreia de João Silva no SBT

Neymar comentou a relação com o pai e suas primeiras memórias com ele. "Tenho flashs de três, quatro anos, dele no campo. Não tinha muita noção se ele era tão bom."

Meu pai sempre pegou no meu pé por brinco, tatuagem, boné pra trás. No começo ele não deixava eu fazer nada disso. Dizia que primeiro eu tinha que jogar futebol e me reconhecerem pelo meu talento. Neymar

Neymar continuou. "Meu pai sempre cuidou de tudo da minha família, administrou todo aquele dinheiro que estava entrando de forma que fosse bom lá na frente. Ele é meu faz tudo."

O jogador falou sobre sua paternidade. "Quando eu tinha o Davi, eu tinha 19 anos e não entendia nada sobre ser pai. A Carol me ajudou muito, sempre fazia tudo pra ele ficar perto de mim. O pai que sou hoje é o que eu queria ser para todos os meus filhos. Tô vivendo uma paternidade muito diferente. O pai que tô sendo pra Mavie e pra Helena queria ter sido pro Davi."

Homenagem a Faustão

Ao fim do programa, que foi gravado antes da internação de Faustão ser revelada, João Silva anunciou uma homenagem. "Como já é domingo, dia dos pais, tem uma homenagem ao meu pai, Faustão, que está assistindo."