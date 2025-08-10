Pastor pop, Deive Leonardo fala de fé, SBT e Netflix: 'Brasil é cristão'

Ao longo da carreira, o rótulo de "pastor pop" já apareceu muitas vezes. Deive não rejeita a alcunha. "Se 'pop' for abreviação de 'popular', concordo. Não buscamos isso, mas se o título me ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem, está tudo bem. Hoje, não me prendo a rótulos; me preocupo em cumprir meu propósito."

Na TV, no streaming...

Hoje, data em que se comemora o Dia dos Pais, Deive estreia seu segundo especial na Netflix, disponível em mais de 190 países. O primeiro, lançado em 2023, já havia rendido repercussão internacional. "Recebemos relatos diários do mundo todo e saímos até em tabloides internacionais. Agora vamos repetir."

A oportunidade surgiu de conversas entre sua equipe e a plataforma. "Acredito que apresentaram nossos números e testemunhos, e isso despertou interesse".

Desde maio de 2025, Deive também está nas manhãs do SBT com o programa Bom Dia Esperança, exibido de segunda a sexta-feira às 7h30. "Foi um dos meus grandes presentes de 2025. O SBT é uma família, e poder começar o dia com uma palavra de fé para todo o Brasil é uma dádiva."

Sobre a presença de pastores na televisão, ele acredita que há espaço para todos. "Nosso país é de maioria cristã e, embora o Estado seja laico, o povo tem fé. No meu caso, o programa não é comprado; foi um convite do SBT. Isso faz diferença."