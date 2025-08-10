Pastor pop, Deive Leonardo fala de fé, SBT e Netflix: 'Brasil é cristão'

Com mais de 16 milhões de seguidores nas redes sociais, Deive Leonardo, 34, é o evangelista mais seguido no mundo. Ele espalha mensagens de fé em vídeos que viralizam no Instagram e em apresentações lotadas Brasil afora, no entanto, também conquistou espaço na TV aberta e no streaming.
Sem sombra de dúvida, pra nós é um milagre e uma alegria muito grande. Dizer que eu esperava por isso... acho praticamente impossível projetar algo tão incrível.
O rótulo de "pastor pop"
Conhecido pelo jeito acessível de pregar, Deive aposta numa linguagem simples e direta. "Sempre quis falar de uma forma que todos compreendessem, e por coincidência divina essa é minha maneira natural de comunicar. A forma pode mudar, mas a mensagem é a mesma que um senhor de 80 anos ou um homem de 45 falariam. É como o Titanic: antes era no VHS, hoje é no streaming. É o mesmo filme, mas entregue de forma diferente.
Ao longo da carreira, o rótulo de "pastor pop" já apareceu muitas vezes. Deive não rejeita a alcunha. "Se 'pop' for abreviação de 'popular', concordo. Não buscamos isso, mas se o título me ajuda a alcançar mais pessoas com a mensagem, está tudo bem. Hoje, não me prendo a rótulos; me preocupo em cumprir meu propósito."
Na TV, no streaming...
Hoje, data em que se comemora o Dia dos Pais, Deive estreia seu segundo especial na Netflix, disponível em mais de 190 países. O primeiro, lançado em 2023, já havia rendido repercussão internacional. "Recebemos relatos diários do mundo todo e saímos até em tabloides internacionais. Agora vamos repetir."
A oportunidade surgiu de conversas entre sua equipe e a plataforma. "Acredito que apresentaram nossos números e testemunhos, e isso despertou interesse".
Desde maio de 2025, Deive também está nas manhãs do SBT com o programa Bom Dia Esperança, exibido de segunda a sexta-feira às 7h30. "Foi um dos meus grandes presentes de 2025. O SBT é uma família, e poder começar o dia com uma palavra de fé para todo o Brasil é uma dádiva."
Sobre a presença de pastores na televisão, ele acredita que há espaço para todos. "Nosso país é de maioria cristã e, embora o Estado seja laico, o povo tem fé. No meu caso, o programa não é comprado; foi um convite do SBT. Isso faz diferença."
Nos palcos
O evangelista espera receber mais de 500 mil fãs no que chama de a "a maior cruzada evangelística dos últimos 50 anos". Turnê "A Cruzada" é gratuita e passará por seis capitais neste mês de agosto, de Manaus a Porto Alegre.
Algo parecido aconteceu em 1974, quando Billy Graham pregou dois dias no Maracanã. Agora, faremos do Norte ao Sul. Trabalhamos um ano e meio para encontrar patrocinadores e conseguimos. É um projeto gigantesco.
No Rio de Janeiro, a pregação será na Marquês de Sapucaí. "Entendemos a importância cultural que a Sapucaí tem, mas é um espaço para milhares de pessoas que agora vai servir também para um propósito tão maravilhoso: colocar Deus no centro e conectar com a fé do nosso povo."
