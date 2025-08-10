Livinho ligou para Huck antes de deixar Dança; veja quem é o substituto

Luciano Huck confirmou a saída de MC Livinho da Dança dos Famosos e anunciou o ator Lucas Leto no lugar do funkeiro na competição.

O que aconteceu

Huck contou que Livinho o telefonou para explicar que não poderia participar. O cantor sofreu um acidente de moto na última semana e acreditava que poderia participar, mas percebeu que não conseguiria após ser anunciado no domingo passado.

Apresentador também conversou com Livinho por meio do telão do programa. "Estou melhorando, fazendo as fisioterapias. O que acontece: como estou me recuperando das dores, faço algumas atividades em casa e a dor vem forte... Agora, estou só sombra e agua fresca... Recuperar a saída e voltar para os shows".