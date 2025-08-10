SplashUOL
Livinho ligou para Huck antes de deixar Dança; veja quem é o substituto

Luciano Huck confirmou a saída de MC Livinho da Dança dos Famosos e anunciou o ator Lucas Leto no lugar do funkeiro na competição.

O que aconteceu

Huck contou que Livinho o telefonou para explicar que não poderia participar. O cantor sofreu um acidente de moto na última semana e acreditava que poderia participar, mas percebeu que não conseguiria após ser anunciado no domingo passado.

Apresentador também conversou com Livinho por meio do telão do programa. "Estou melhorando, fazendo as fisioterapias. O que acontece: como estou me recuperando das dores, faço algumas atividades em casa e a dor vem forte... Agora, estou só sombra e agua fresca... Recuperar a saída e voltar para os shows".

Em seguida, anunciou Lucas Leto, o intérprete de Sardinha em "Vale Tudo", como o substituto. Leto já participa hoje da estreia oficial da disputa. "Esse vai morar nos Estúdios Globo, vai fazer a novela e a Dança", anunciou Huck. "Vou ser o melhor dançarino que puder... Fiz apenas um treino e meio ", afirmou Leto.

Nas três primeiras semanas, os 16 participantes competem em quatro grupos. O primeiro ritmo escolhido foi o axé, com participação ao vivo do Olodum, Banda Mel, Jammil e uma Noites, Carla Cristina e Alinne Rosa.

Quem participa da edição 2025?

Cátia Fonseca, 56. A apresentadora de televisão é conhecida pelo trabalho à frente das câmeras e deixou a Band em março.

Richarlyson, 42. Ex-jogador do São Paulo, Richarlyson atualmente trabalha como comentarista esportivo nos Canais Globo.

Fernanda Paes Leme, 42. A atriz já fez diversas novelas na Globo e também tem trabalhos como apresentadora.

Manu Bahtidão, 39. A cantora é responsável por diversos hits dos últimos anos.

Allan Souza Lima, 39. Ator, esteve em "Mania de Você" e na série "Cangaço Novo".

Nicole Bahls, 39. A influenciadora já participou de realities shows, como "Power Couple" e "A Fazenda".

Silvero Pereira, 43. Ator, o artista esteve recentemente em trabalhos como "Pantanal" e "Garota do Momento".

Wanessa Camargo, 42. Ela esteve no elenco do Big Brother Brasil no ano passado, e também já participou do Show dos Famosos e da Batalha do Lip Sync.

Alvaro, 26. Natural de Maceió, ele tem mais de 16 milhões de seguidores no Instagram.

David Junior, 39. O ator esteve na novela das nove "Mania de Você", no ar entre 2024 e 2025.

Duda Santos, 24. Ela foi a protagonista do folhetim "Garota do Momento", que foi finalizado este ano.

Tereza Seiblitz, 62. A atriz já fez diversas novelas na Globo e esteve em "Volta por Cima", que chegou ao fim em abril.

Luan Pereira, 21. O cantor viralizou recentemente com o hit "Dentro da Hilux".

Gracyanne Barbosa, 41. A influenciadora e musa fitness esteve no elenco do BBB 25.

Rodrigo Faro, 51. O apresentador deixou a Record no fim do ano passado, após anos a frente do "Hora do Faro".

