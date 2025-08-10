Com look ousado, Gracyanne samba com tatuagem de Belo à mostra

Gracyanne Barbosa, 41, sambou muito durante evento na quadra da União da Ilha, na zona norte do Rio de Janeiro, durante a noite de ontem.

O que aconteceu

A rainha de bateria da agremiação usou um look vermelho ultracavado e deixou tatuagem com o nome de Belo, seu ex-marido, à mostra. Localizada no cóccix, a tatuagem foi feita em 2008, quando os dois estavam casados. Casamento chegou ao fim em 2024.

Giovanna Jacobina, irmã de Gracyanne, também marcou presença. Ela também estará no desfile da escola de samba da Ilha do Governador, no entanto, como uma das musas.