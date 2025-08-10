Com choro e panela no fogão: a 'tradição' de Marcelo D2 no Dia dos Pais

Marcelo D2, 57, contou o que costuma fazer para comemorar o Dia dos Pais. O músico tem cinco filhos: Stephan, 33, Lourdes, 25, Maria Joana, 21, Luca, 23, e Maria Izabel, 4.

No Dia dos Pais eu lanço um João Nogueira bem alto e choro porque meu pai não está mais aqui. Meus filhos olham e já falam: "Vai acontecer de novo". E aí começa o drama. Mas eu também gosto muito de cozinhar e deixar uma pilha de louças para os filhos lavarem.

Marcelo D2 em papo exclusivo com Splash

Costume é semelhante ao que Marcelo D2 vivia com o pai, Dark Gomes Peixoto. "Nós somos espelhos, acabamos refletindo um pouco do que são os nossos pais. Ele sempre cozinhava e contava muitas histórias. Meu pau morreu com 104 anos, e estava com a gente há pouco. É um dia muito importante, e eu mantenho o ritual".