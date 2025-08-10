'Arlindo ajudou a formar minha personalidade', diz Babi, viúva do sambista

Babi Cruz, viúva de Arlindo Cruz, abriu o coração durante entrevista ao Fantástico (Globo) sobre o sambista, que morreu na última sexta-feira aos 66 anos.
O que aconteceu
Babi disse que conheceu Arlindo ainda quando era muito jovem. "Esse homem ajudou a formar minha personalidade. agradeço por viver 4 décadas com ela. Ensinou a impor minha personalidade".
Viúva reforçou que o velório foi do jeito que o sambista queria. "Ele falava: se nao for pra morrer assim, eu nao venho. se nao for pra ter um gurufim, eu nem morro".
Arlindo foi o tempo dele. Hoje celebramos o orixá tempo. Nada melhor que o tempo para ser o dono das nossas vidas... Toda vez que eu sentir um vento na pele, vou dedicar a ele. Toda vez vou sentir o quanto ele é gigante.
Velório e enterro
Despedidas aconteceram ao longo do final de semana. Após 16 horas de velório na quadra do Império Serrano, o caixão com o corpo de Arlindo Cruz saiu em cortejo hoje, por volta das 10h20, em direção ao Cemitério Jardim da Saudade, onde o corpo do sambista foi sepultado às 13h10.
Famosos como Xande de Pilares, Regina Casé, Mumuzinho, Diogo Nogueira e Hélio de la Peña marcaram presença na última despedida. Aos jornalistas, Xande disse que "até quem não gosta de samba, quando conheceu Arlindo, passou a gostar".
Diogo Nogueira contou que foi Arlindo Cruz quem o levou para as rodas de samba no início da carreira. "Ele foi uma pessoa que me abraçou, que me carregou, me levou para as rodas de samba. Eu fiz muitos shows, participei de muitos shows dele. Ele foi uma pessoa muito generosa com o início do meu trabalho, da minha carreira".
Eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim, dentro desses praticamente 20 anos de carreira. Diogo Nogueira
Regina Casé disse que o amigo era um dos maiores artistas do Brasil. "Ele está no mesmo lugar dos grandes da música brasileira e, às vezes, porque se separa um pouquinho o samba, se separa junto o Arlindo."
Já na capela, Mumuzinho cantou a música que fez para Arlindo. "Ele abriu passagem para muita gente do samba. Eu bebi muito da fonte de poder cantar as músicas dele, de poder ter essa coisa de ser aberto ao novo. O Arlindo era aquele cara que misturava o som, o rap, o samba, nunca teve preconceito com nada".
Velório gurufim
A despedida teve rituais do candomblé, religião de Arlindo e sua família — que pediu roupas claras para o velório. Como os sambistas das antigas, a cerimônia acontece em formato de gurufim.
Segundo Arlindinho, o velório aconteceu exatamente como o pai gostaria. "É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco... Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu", disse.
Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz quanto antes porque ele merece. Arlindinho, sambista e filho de Arlindo Cruz
Em um dos momentos mais emocionantes, familiares — incluindo os filhos e a viúva, Babi Cruz — se posicionaram ao lado do caixão para cantar. Arlindinho tocou cavaquinho enquanto Maria Rita, amiga de longa data, interpretou "O que é o amor", clássico de Arlindo regravado pela artista. "O Meu Lugar" e "O Show Tem Que Continuar" também foram entoados a plenos pulmões pela quadra lotada.
Flora Cruz, muito abalada, consolou a mãe, Babi, que não teve condições de falar com a imprensa. Flora destacou a força da vontade de viver do pai.
Tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, ela foi uma mulher incansável. Estivemos com ele, eu e ela, até o último momento, até a última respirada. Pedi pra ele descansar, confiar na espiritualidade que manteve ele até ali, porque era o momento. Na próxima vida, quero ser filha de novo. Flora
Entre os amigos famosos, Zeca Pagodinho, Regina Casé, Thiago Martins, Erika Januza e Quitéria Chagas — rainha de bateria da agremiação — compareceram para prestar condolências. Em conversa com Splash, Quitéria lembrou o carinho de Arlindo. "Ele me chamava de eterna rainha de bateria. Era muito generoso."
