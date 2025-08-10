'Arlindo ajudou a formar minha personalidade', diz Babi, viúva do sambista

Famosos como Xande de Pilares, Regina Casé, Mumuzinho, Diogo Nogueira e Hélio de la Peña marcaram presença na última despedida. Aos jornalistas, Xande disse que "até quem não gosta de samba, quando conheceu Arlindo, passou a gostar".

Diogo Nogueira contou que foi Arlindo Cruz quem o levou para as rodas de samba no início da carreira. "Ele foi uma pessoa que me abraçou, que me carregou, me levou para as rodas de samba. Eu fiz muitos shows, participei de muitos shows dele. Ele foi uma pessoa muito generosa com o início do meu trabalho, da minha carreira".

Eu só tenho a agradecer por tudo que ele fez por mim, dentro desses praticamente 20 anos de carreira. Diogo Nogueira

Regina Casé disse que o amigo era um dos maiores artistas do Brasil. "Ele está no mesmo lugar dos grandes da música brasileira e, às vezes, porque se separa um pouquinho o samba, se separa junto o Arlindo."

Já na capela, Mumuzinho cantou a música que fez para Arlindo. "Ele abriu passagem para muita gente do samba. Eu bebi muito da fonte de poder cantar as músicas dele, de poder ter essa coisa de ser aberto ao novo. O Arlindo era aquele cara que misturava o som, o rap, o samba, nunca teve preconceito com nada".

Velório gurufim

A despedida teve rituais do candomblé, religião de Arlindo e sua família — que pediu roupas claras para o velório. Como os sambistas das antigas, a cerimônia acontece em formato de gurufim.