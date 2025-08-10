Após novos transplantes, Faustão é extubado e segue internado

Hoje, no Dia dos Pais, o apresentador recebeu a visita dos seus três filhos, Lara, João e Rodrigo. Apenas Luciana Cardoso, gripada, ainda não pode estar com o marido.

Faustão foi hospitalizado em 21 de maio por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse, segundo o último boletim médico. Ele necessitou de uma atenção especial de controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional, para estabilização do quadro de saúde.

Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador único.

Equipe de Faustão, via boletim médico, na quinta-feira

Procedimentos cirúrgicos de Fausto Silva

Faustão realizou um transplante de coração em agosto de 2023. O apresentador foi submetido ao processo em decorrência de um grave quadro de insuficiência cardíaca.

Seis meses depois do transplante cardíaco, ele também necessitou de um transplante de rim, procedimento realizado fevereiro do ano passado. Na ocasião, a família do apresentador informou que ele foi transplantado do órgão em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica. Em agosto passado, Fausto contou que seus médicos não descartavam a necessidade de realizar um segundo transplante de rim.