Após multa de R$ 190 mil, painel de 'Wandinha' é apagado de prédio em SP

A remoção acontece dentro do prazo de cinco dias que a prefeitura determinou. Splash tentou contato com o condomínio, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto para um posicionamento.

Multa

O painel feria a lei que determina que intervenções artísticas não podem exibir direta ou indiretamente nomes, marcas, logotipos, produtos ou serviços de caráter comercial. O desenho estava em um prédio da Rua Ana Cintra, com vista para o Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão.

A pintura tinha elementos reconhecidos da série, como o desenho da personagem principal e da "mãozinha". Não havia, no entanto, referência explícita à Netflix ou ao título da produção. O streaming não respondeu aos contatos da reportagem.

Splash também tentou contato por telefone e mensagem com Aline Bispo, responsável pela arte, mas sem resposta. No Instagram, Aline contou que buscou referências na construção da família Addams para criar o painel. "Uma das coisas que mais me atraía era olhar para a história dessa família, que nasce a partir de uma sátira ao olhar que os estadunidenses protestantes tinham em relação às famílias imigrantes latinas, especialmente mexicanas", escreveu a artista visual.

O perfil da Netflix Brasil divulgou imagens do painel no domingo (03). "Tão bom ver o humor contagiante da Wandinha tomando as ruas de São Paulo... A parte 1 da 2ª temporada estreia já na quarta-feira, dia 6 de agosto!", diz a legenda do post feito no Instagram.