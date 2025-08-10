Após multa de R$ 190 mil, painel de 'Wandinha' é apagado de prédio em SP

Grande parte do mural feito com a personagem Wandinha já foi coberto no prédio da rua Ana Cintra, no centro de São Paulo. A obra foi multada em R$ 190 mil por ferir a Lei Cidade Limpa.
O que aconteceu
O painel começou a ser pintado nesse final de semana. Agora, é possível ver apenas um pouco da cor roxa, coberta por uma tinta bege claro, semelhante à da faixada do edifício.
A remoção acontece dentro do prazo de cinco dias que a prefeitura determinou. Splash tentou contato com o condomínio, mas sem sucesso. O espaço permanece aberto para um posicionamento.
Multa
O painel feria a lei que determina que intervenções artísticas não podem exibir direta ou indiretamente nomes, marcas, logotipos, produtos ou serviços de caráter comercial. O desenho estava em um prédio da Rua Ana Cintra, com vista para o Elevado Presidente João Goulart, mais conhecido como Minhocão.
A pintura tinha elementos reconhecidos da série, como o desenho da personagem principal e da "mãozinha". Não havia, no entanto, referência explícita à Netflix ou ao título da produção. O streaming não respondeu aos contatos da reportagem.
Splash também tentou contato por telefone e mensagem com Aline Bispo, responsável pela arte, mas sem resposta. No Instagram, Aline contou que buscou referências na construção da família Addams para criar o painel. "Uma das coisas que mais me atraía era olhar para a história dessa família, que nasce a partir de uma sátira ao olhar que os estadunidenses protestantes tinham em relação às famílias imigrantes latinas, especialmente mexicanas", escreveu a artista visual.
O perfil da Netflix Brasil divulgou imagens do painel no domingo (03). "Tão bom ver o humor contagiante da Wandinha tomando as ruas de São Paulo... A parte 1 da 2ª temporada estreia já na quarta-feira, dia 6 de agosto!", diz a legenda do post feito no Instagram.
Está em São Paulo e quer ver isso com seus próprios olhos? Vai lá no Minhocão, perto da estação Santa Cecília do metrô. Boa sorte. Netflix
A publicação rendeu críticas e questionamentos. "O graffiti tá lindo! Mas ué, já tá podendo fazer propaganda de novo em prédio de SP e não tô sabendo?", perguntou um seguidor. "Os grafites do Minhocão eram para ser arte, não mercham", disse outro.
A campanha de marketing de "Wandinha" foi a maior já realizada pela Netflix para uma produção original. A empresa firmou parcerias com marcas como Nubank, Guaraná e Cheetos.
A reportagem também entrou em contato com a La Baraque Creative, agência responsável pela execução do mural, mas não obteve resposta até a publicação dessa reportagem. O espaço segue aberto.
