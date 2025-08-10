Após 16 horas de velório, corpo de Arlindo Cruz sai em cortejo no Rio

Segundo Arlindinho, o velório aconteceu exatamente como o pai gostaria. "É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco... Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu", disse.

Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz quanto antes porque ele merece. Arlindinho, sambista e filho de Arlindo Cruz

Em um dos momentos mais emocionantes, familiares — incluindo os filhos e a viúva, Babi Cruz — se posicionaram ao lado do caixão para cantar. Arlindinho tocou cavaquinho enquanto Maria Rita, amiga de longa data, interpretou "O que é o amor", clássico de Arlindo regravado pela artista. "O Meu Lugar" e "O Show Tem Que Continuar" também foram entoados a plenos pulmões pela quadra lotada.

Flora Cruz, muito abalada, consolou a mãe, Babi, que não teve condições de falar com a imprensa. Flora destacou a força da vontade de viver do pai.

Tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, ela foi uma mulher incansável. Estivemos com ele, eu e ela, até o último momento, até a última respirada. Pedi pra ele descansar, confiar na espiritualidade que manteve ele até ali, porque era o momento. Na próxima vida, quero ser filha de novo. Flora