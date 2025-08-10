Após 16 horas de velório, corpo de Arlindo Cruz sai em cortejo no Rio

Após 16 horas de velório na quadra do Império Serrano, o caixão com o corpo de Arlindo Cruz saiu em cortejo hoje, por volta das 10h20, em direção ao Cemitério Jardim da Saudade, onde o corpo do sambista será sepultado.
No início da manhã, a família retornou à quadra da escola. Por volta de 9h30, as coroas de flores começaram a ser retiradas do entorno do caixão, que foi colocado no caminhão do corpo de Bombeiros. Babi e Flora Cruz foram dentro do veículo, e a mulher de Arlindo foi saudada pelo público.
Quando o caminhão saiu, foi aplaudido pelo público que estava no velório e também na rua. O percurso previsto passa pela Intendente Magalhães, onde desfilam as escolas de samba do grupo prata e bronze — para as quais Arlindo Cruz chegou a compor sambas-enredo e desfilar.
Famosos como Xande de Pilares, Regina Casé, Diogo Nogueira e Hélio de la Peña marcaram presença na última despedida. Aos jornalistas, Xande disse que "até quem não gosta de samba, quando conheceu Arlindo, passou a gostar".
Velório gurufim
A despedida teve rituais do candomblé, religião de Arlindo e sua família — que pediu roupas claras para o velório. Como os sambistas das antigas, a cerimônia acontece em formato de gurufim.
Segundo Arlindinho, o velório aconteceu exatamente como o pai gostaria. "É a despedida do jeito que ele pediu. Quadra cheia, cerveja liberada pro povo, churrasco... Por mais difícil que fosse fazer isso tudo, não podia não fazer o que ele pediu", disse.
Vamos comer, se divertir, lembrar dele com alegria e fazer essa alma encontrar luz quanto antes porque ele merece. Arlindinho, sambista e filho de Arlindo Cruz
Em um dos momentos mais emocionantes, familiares — incluindo os filhos e a viúva, Babi Cruz — se posicionaram ao lado do caixão para cantar. Arlindinho tocou cavaquinho enquanto Maria Rita, amiga de longa data, interpretou "O que é o amor", clássico de Arlindo regravado pela artista. "O Meu Lugar" e "O Show Tem Que Continuar" também foram entoados a plenos pulmões pela quadra lotada.
Flora Cruz, muito abalada, consolou a mãe, Babi, que não teve condições de falar com a imprensa. Flora destacou a força da vontade de viver do pai.
Tenho muito orgulho da minha família, da minha mãe, ela foi uma mulher incansável. Estivemos com ele, eu e ela, até o último momento, até a última respirada. Pedi pra ele descansar, confiar na espiritualidade que manteve ele até ali, porque era o momento. Na próxima vida, quero ser filha de novo. Flora
Entre os amigos famosos, Zeca Pagodinho, Regina Casé, Thiago Martins, Erika Januza e Quitéria Chagas — rainha de bateria da agremiação — compareceram para prestar condolências. Em conversa com Splash, Quitéria lembrou o carinho de Arlindo. "Ele me chamava de eterna rainha de bateria. Era muito generoso."
