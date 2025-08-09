Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho: a amizade de décadas que marcou o samba

A morte de Arlindo Cruz, ontem, aos 66 anos, encerra também um capítulo especial da história do samba: a amizade de mais de quatro décadas com Zeca Pagodinho. Além das parcerias musicais, os dois construíram uma relação de cumplicidade que atravessou palcos e gerações.
"Vai com Deus, meu compadre"
Inseparáveis, eles eram conhecidos como "o gordo e o magro" na juventude por estarem sempre juntos. A afinidade era tanta que, já famosos, mantiveram o apelido da juventude e lançaram o projeto "O Bagaço da Laranja", que celebrava o bom humor e a sintonia que o público sempre reconheceu.
A convivência começou ainda nos anos 1980. Na época, Arlindo trabalhava na Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio de Janeiro, e Zeca fazia questão de buscá-lo para seguirem juntos aos ensaios e festas no Cacique de Ramos — reduto que formou nomes fundamentais do samba carioca.
A amizade entre Arlindo e Zeca desabrochou no campo musical. Com o tempo, essa relação se fortaleceu e rendeu parcerias que marcaram o samba. Assinaram sucessos como "Camarão que dorme a onda leva", composto ao lado de Beto Sem Braço e gravado por Beth Carvalho, e "Dor de Amor", em parceria com Acyr Marques.
Mesmo com agendas lotadas e carreiras consolidadas, Arlindo e Zeca seguiram próximos, acompanhando-se em momentos felizes e também nos mais difíceis. Zeca se despediu do parceiro de longa data em vídeo publicado nas redes sociais.
Morre hoje meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus te receba de braços abertos. Sofreu muito, agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus, meu compadre Zeca Pagodinho sobre morte de Arlindo Cruz
Morre Arlindo Cruz
Arlindo Cruz era um dos importantes nomes do Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.
O Império Serrano homenageou o artista nos últimos anos de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval de 2023, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.
Sentado em uma cadeira de rodas, Arlindo foi o principal destaque do último carro alegórico. Artista foi acompanhado do filho, Arlindinho, da mulher, Babi Cruz, e de outros familiares. Médicos também estiveram por perto para garantir as condições básicas do desfile.
