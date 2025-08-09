Arlindo Cruz e Zeca Pagodinho: a amizade de décadas que marcou o samba

A convivência começou ainda nos anos 1980. Na época, Arlindo trabalhava na Caixa Econômica Federal, no Centro do Rio de Janeiro, e Zeca fazia questão de buscá-lo para seguirem juntos aos ensaios e festas no Cacique de Ramos — reduto que formou nomes fundamentais do samba carioca.

A amizade entre Arlindo e Zeca desabrochou no campo musical. Com o tempo, essa relação se fortaleceu e rendeu parcerias que marcaram o samba. Assinaram sucessos como "Camarão que dorme a onda leva", composto ao lado de Beto Sem Braço e gravado por Beth Carvalho, e "Dor de Amor", em parceria com Acyr Marques.

Mesmo com agendas lotadas e carreiras consolidadas, Arlindo e Zeca seguiram próximos, acompanhando-se em momentos felizes e também nos mais difíceis. Zeca se despediu do parceiro de longa data em vídeo publicado nas redes sociais.

Morre hoje meu compadre, meu parceiro, meu amigo Arlindo Cruz. Que Deus te receba de braços abertos. Sofreu muito, agora precisa descansar um pouco. Vai com Deus, meu compadre Zeca Pagodinho sobre morte de Arlindo Cruz

Morre Arlindo Cruz

Arlindo Cruz era um dos importantes nomes do Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.