Jenna Ortega amou atuar com Lady Gaga em 'Wandinha'; quando ela aparece?

Os little monsters que maratonaram "Wandinha" na esperança de ver Lady Gaga vão precisar esperar mais um pouco.
Gaga chega em setembro
A cantora aparece na parte dois da segunda temporada. Os próximos capítulos serão disponibilizados na Netflix no dia 3 de setembro.
Lady Gaga fará uma participação especial como a professora Rosaline Rotwood. Em entrevista a Splash, a protagonista, Jenna Ortega, diz que foi um "presente" trabalhar com a cantora: "É muito raro encontrar uma artista que consiga transitar por tantas formas de arte com tanta fluidez. E ela fez tudo de forma tão graciosa".
Gaga tem muitos projetos no momento e não precisava participar da nossa série. Mesmo assim, ela participou e trouxe muitas contribuições. Jenna Ortega
Catherine Zeta-Jones ficou encantada com Lady Gaga. "Eu devo ter ligado para todos os meus conhecidos para dizer que eu encontrei Lady Gaga", ri a atriz. Ela também elogia o trabalho de Gaga: "Não dá para entender como tanto talento cabe em uma só pessoa".
Eu tive uma pequena conversa com [Lady Gaga], e ela comentou que não sabia tocar violino. Eu olhei para ela, aquela figura pequenina, e pensei: esse é o único talento que Deus se esqueceu de colocar neste corpo! Catherine Zeta-Jones
Outra atriz, no entanto, deixou Catherine deslumbrada nas gravações. Nesta temporada, Joanna Lumley (de "O Lobo de Wall Street" e "Absolutely Fabulous: O Filme") entrou para o elenco de "Wandinha" como a Vovó Hester Frump, mãe de Morticia. "Eu tinha essa ideia dela sendo fabulosa, generosa, gentil e pensava: e se ela não for tão legal quanto eu imagino? Eu ficaria desolada. Mas ela foi incrível", desabafa Catherine Zeta-Jones.
Easter egg para os fãs de musicais
Na primeira temporada de "Wandinha", Catherine Zeta-Jones tem uma fala quase idêntica a uma frase que disse em "Chicago" (2002). Acontece no quinto episódio, quando a personagem está narrando a morte de Garrett Gates. Ela diz: "Foi só quando eu ouvi o grito que eu percebi o que havia feito".
O verso em questão é da música "Cell Block Tango". No filme que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, Catherine Zeta-Jones canta: "Foi só depois, quando eu estava lavando o sangue das minhas mãos, que eu percebi que eles estavam mortos".
Catherine diz que, ao gravar a cena, precisou tomar cuidado para não se confundir. Mesmo duas décadas depois, "Chicago" ficava na sua cabeça durante as filmagens. "Toda vez que eu dizia essa fala, eu pensava: foi só quando vi sangue nas minhas mãos que eu percebi que ele estava morto", relembra a atriz. E completa: "E essa era a minha deixa para o refrão!"
