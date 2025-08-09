Jenna Ortega amou atuar com Lady Gaga em 'Wandinha'; quando ela aparece?

Gaga tem muitos projetos no momento e não precisava participar da nossa série. Mesmo assim, ela participou e trouxe muitas contribuições. Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones e Jenna Ortega em cena da segunda temporada de 'Wandinha' Imagem: Divulgação/Netflix

Catherine Zeta-Jones ficou encantada com Lady Gaga. "Eu devo ter ligado para todos os meus conhecidos para dizer que eu encontrei Lady Gaga", ri a atriz. Ela também elogia o trabalho de Gaga: "Não dá para entender como tanto talento cabe em uma só pessoa".

Eu tive uma pequena conversa com [Lady Gaga], e ela comentou que não sabia tocar violino. Eu olhei para ela, aquela figura pequenina, e pensei: esse é o único talento que Deus se esqueceu de colocar neste corpo! Catherine Zeta-Jones

Outra atriz, no entanto, deixou Catherine deslumbrada nas gravações. Nesta temporada, Joanna Lumley (de "O Lobo de Wall Street" e "Absolutely Fabulous: O Filme") entrou para o elenco de "Wandinha" como a Vovó Hester Frump, mãe de Morticia. "Eu tinha essa ideia dela sendo fabulosa, generosa, gentil e pensava: e se ela não for tão legal quanto eu imagino? Eu ficaria desolada. Mas ela foi incrível", desabafa Catherine Zeta-Jones.