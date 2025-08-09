SplashUOL
Jenna Ortega amou atuar com Lady Gaga em 'Wandinha'; quando ela aparece?

Luiza Missi
De Splash, em São Paulo

Os little monsters que maratonaram "Wandinha" na esperança de ver Lady Gaga vão precisar esperar mais um pouco.

Gaga chega em setembro

A cantora aparece na parte dois da segunda temporada. Os próximos capítulos serão disponibilizados na Netflix no dia 3 de setembro.

Lady Gaga fará uma participação especial como a professora Rosaline Rotwood. Em entrevista a Splash, a protagonista, Jenna Ortega, diz que foi um "presente" trabalhar com a cantora: "É muito raro encontrar uma artista que consiga transitar por tantas formas de arte com tanta fluidez. E ela fez tudo de forma tão graciosa".

Gaga tem muitos projetos no momento e não precisava participar da nossa série. Mesmo assim, ela participou e trouxe muitas contribuições. Jenna Ortega

Catherine Zeta-Jones e Jenna Ortega em cena da segunda temporada de 'Wandinha'
Catherine Zeta-Jones e Jenna Ortega em cena da segunda temporada de 'Wandinha' Imagem: Divulgação/Netflix

Catherine Zeta-Jones ficou encantada com Lady Gaga. "Eu devo ter ligado para todos os meus conhecidos para dizer que eu encontrei Lady Gaga", ri a atriz. Ela também elogia o trabalho de Gaga: "Não dá para entender como tanto talento cabe em uma só pessoa".

Eu tive uma pequena conversa com [Lady Gaga], e ela comentou que não sabia tocar violino. Eu olhei para ela, aquela figura pequenina, e pensei: esse é o único talento que Deus se esqueceu de colocar neste corpo! Catherine Zeta-Jones

Outra atriz, no entanto, deixou Catherine deslumbrada nas gravações. Nesta temporada, Joanna Lumley (de "O Lobo de Wall Street" e "Absolutely Fabulous: O Filme") entrou para o elenco de "Wandinha" como a Vovó Hester Frump, mãe de Morticia. "Eu tinha essa ideia dela sendo fabulosa, generosa, gentil e pensava: e se ela não for tão legal quanto eu imagino? Eu ficaria desolada. Mas ela foi incrível", desabafa Catherine Zeta-Jones.

Joanna Lumley interpreta a Vovó Hester Frump em 'Wandinha'
Joanna Lumley interpreta a Vovó Hester Frump em 'Wandinha' Imagem: Divulgação/Netflix
Easter egg para os fãs de musicais

Na primeira temporada de "Wandinha", Catherine Zeta-Jones tem uma fala quase idêntica a uma frase que disse em "Chicago" (2002). Acontece no quinto episódio, quando a personagem está narrando a morte de Garrett Gates. Ela diz: "Foi só quando eu ouvi o grito que eu percebi o que havia feito".

O verso em questão é da música "Cell Block Tango". No filme que lhe rendeu o Oscar de melhor atriz coadjuvante, Catherine Zeta-Jones canta: "Foi só depois, quando eu estava lavando o sangue das minhas mãos, que eu percebi que eles estavam mortos".

Catherine diz que, ao gravar a cena, precisou tomar cuidado para não se confundir. Mesmo duas décadas depois, "Chicago" ficava na sua cabeça durante as filmagens. "Toda vez que eu dizia essa fala, eu pensava: foi só quando vi sangue nas minhas mãos que eu percebi que ele estava morto", relembra a atriz. E completa: "E essa era a minha deixa para o refrão!"

