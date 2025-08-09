Velório de Arlindo Cruz: por que a família pede o uso de roupas claras?

A família de Arlindo Cruz pediu o uso de roupas claras no velório do artista, que acontece hoje, na quadra oficial da escola de samba Império Serrano, em Madureira, zona norte do Rio. Arlindo morreu ontem, aos 66 anos.
Por que o uso de roupas claras?
O objetivo da família é o uso de vestes claras como "símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida". No velório de Preta Gil, a maioria das pessoas também estava de branco.
Velório será iniciado às 18h00. O sepultamento ocorrerá no domingo (10), às 11h00, no cemitério Jardim da Saudade.
Arlindo Cruz era um dos importantes nomes do Império Serrano. O sambista e compositor fazia parte da escola de samba desde a década de 1980, e contribuiu com 11 sambas-enredo para a instituição.
O Império Serrano homenageou o artista nos últimos anos de sua vida. Primeira a desfilar no domingo de Carnaval de 2023, a escola apresentou o enredo "Lugares de Arlindo". O carro principal, que trouxe o artista à avenida, exibiu uma alegoria com uma escultura do homenageado usando uma coroa e tocando banjo.
Sentado em uma cadeira de rodas, Arlindo foi o principal destaque do último carro alegórico. Artista foi acompanhado do filho, Arlindinho, da mulher, Babi Cruz, e de outros familiares. Médicos também estiveram por perto para garantir as condições básicas do desfile.
