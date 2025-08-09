Velório de Arlindo Cruz: por que a família pede o uso de roupas claras?

A família de Arlindo Cruz pediu o uso de roupas claras no velório do artista, que acontece hoje, na quadra oficial da escola de samba Império Serrano, em Madureira, zona norte do Rio. Arlindo morreu ontem, aos 66 anos.

Por que o uso de roupas claras?

O objetivo da família é o uso de vestes claras como "símbolo da luz e da alegria que ele espalhou por toda a sua vida". No velório de Preta Gil, a maioria das pessoas também estava de branco.

Velório será iniciado às 18h00. O sepultamento ocorrerá no domingo (10), às 11h00, no cemitério Jardim da Saudade.