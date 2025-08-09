Thiago Moreira se emociona com homenagem de Dia dos Pais no 'É de Casa'

SplashUOL
Thiago Moreira se emociona com homenagem no 'É de Casa', da Globo
Thiago Moreira se emociona com homenagem no 'É de Casa', da Globo Imagem: Reprodução/TV Globo

Thiago Moreira se emocionou com homenagem de Dia dos Pais e de 10 anos de programa no "É de Casa", da TV Globo, deste sábado (9).

O que aconteceu

Ao final do programa, Talitha Morete anunciou o recado para o apresentador. "E teve um recadinho que chegou ainda agora e a gente precisa ouvir"

No vídeo, Bruna, esposa de Thiago, faz uma homenagem com a filha Ella. "Meu amor, a gente tá aqui te desejando tudo de melhor nesses 10 anos de É de Casa."

E amanhã a gente te espera para a gente comemorar o seu dia. O dia dos pais. Voce que é um ai tao presente, tão amado e que a Ella ama tanto. A Ella é apaixonada por esse pai. Bruna em homenagem ao marido Thiago

Após homenagear o marido, Bruna disse que ela e a filha estavam esperando por ele. "Verdade, pai. Vem logo, pai!"

Ao ouvir a voz da filha, Thiago não se aguentou e caiu em lágrimas. "Vocês me quebraram agora. Beijo, filha! Já já o papai tá em casa"

