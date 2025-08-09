Thiago Moreira se emociona com homenagem de Dia dos Pais no 'É de Casa'

Thiago Moreira se emocionou com homenagem de Dia dos Pais e de 10 anos de programa no "É de Casa", da TV Globo, deste sábado (9).
O que aconteceu
Ao final do programa, Talitha Morete anunciou o recado para o apresentador. "E teve um recadinho que chegou ainda agora e a gente precisa ouvir"
No vídeo, Bruna, esposa de Thiago, faz uma homenagem com a filha Ella. "Meu amor, a gente tá aqui te desejando tudo de melhor nesses 10 anos de É de Casa."
E amanhã a gente te espera para a gente comemorar o seu dia. O dia dos pais. Voce que é um ai tao presente, tão amado e que a Ella ama tanto. A Ella é apaixonada por esse pai. Bruna em homenagem ao marido Thiago
Após homenagear o marido, Bruna disse que ela e a filha estavam esperando por ele. "Verdade, pai. Vem logo, pai!"
Ao ouvir a voz da filha, Thiago não se aguentou e caiu em lágrimas. "Vocês me quebraram agora. Beijo, filha! Já já o papai tá em casa"
Gratidão define esse momento! 💙 No Dia dos Pais, ser homenageado no É de Casa e ainda receber esse carinho da minha esposa e da minha filha foi emocionante demais. #EDeCasaNasRedes pic.twitter.com/YH2K5uyXtT-- Thiago Oliveira (@ThiOliveiras) August 9, 2025
