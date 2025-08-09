Thiago Moreira se emociona com homenagem de Dia dos Pais no 'É de Casa'

Thiago Moreira se emocionou com homenagem de Dia dos Pais e de 10 anos de programa no "É de Casa", da TV Globo, deste sábado (9).

O que aconteceu

Ao final do programa, Talitha Morete anunciou o recado para o apresentador. "E teve um recadinho que chegou ainda agora e a gente precisa ouvir"

No vídeo, Bruna, esposa de Thiago, faz uma homenagem com a filha Ella. "Meu amor, a gente tá aqui te desejando tudo de melhor nesses 10 anos de É de Casa."