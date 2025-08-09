Silvia Abravanel se emociona com primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos

Silvia Abravanel se emocionou ao falar de primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos, que faleceu 17 de agosto de 2024, aos 93 anos.

O que aconteceu

Ao se despedir do "Sábado Animado", a apresentadora não segurou a emoção sobre a data. "Eu desejo um feliz Dia dos Pais para todos os papais desse Brasil."

Silvia confessou que o Dia dos Pais não será fácil. "Amanhã não vai ser um dia fácil, mas vai ser um dia que, eu sei, meu papai vai estar passando ao lado de Deus, o Pai de todos os pais, e do papai dele, o meu avô, querido, vovô Alberto."